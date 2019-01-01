Дэниела Рэдклиффа в Нью-Йорке приняли за бездомного

Британский актер поделился забавной историей.

Известный британский актер Дэниел Рэдклифф признался, что его не всегда узнают на улице. Однажды экранного Гарри Поттера приняли за бездомного.

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Забавной историей из жизни Дэниел Рэдклифф поделился на шоу Грэма Нортона.

Это было и странно, и смешно одновременно. Недавно я был в Нью-Йорке со своей девушкой, и она зашла в магазин. А я остался стоять на улице с нашей собакой. В тот день было очень холодно, на мне была толстовка с капюшоном, флисовая кофта и сверху объемная куртка. Так как собака тоже замерзала, я опустился на колени, чтобы обнять и немного согреть ее. И тут я увидел парня: он прошел мимо, но потом обернулся и посмотрел на меня. Через секунду он подошел ко мне и протянул пять долларов со словами: “Возьми себе кофе, дружище“. Видимо, мне нужно бриться чаще, - вспомнил актер.

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Ранее Дэниел в одном из интервью признался, что слава, обрушившаяся на него после выхода серии фильмов о волшебнике, буквально довела его до алкоголизма.

Мне было трудно справиться с тем, что люди узнают меня в баре или пабе и наблюдают за мной. Чтобы забыть об этом, я предпочитал сильно напиться. А когда ты уже сильно напиваешься, ты понимаешь, что теперь за тобой следят еще больше, потому что ты сильно напился. И ты решаешь напиться еще сильнее, чтобы игнорировать это, - рассказывал артист.

Недавно стало известно, что Дэниел Рэдклифф сыграет в новом фильме Marvel.

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