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Александр Стоянов рассказал об отношениях с Екатериной Кухар

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Супруг примы-балерины признался, что дома Кухар совсем другая.
Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Александр Стоянов и Екатерина Кухар
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Поклонники и зрители знают Екатерину Кухар как строгую и сдержанную приму-балерину, однако ее супруг Александр Стоянов утверждает, что дома артистка становится совершенно другой. Об этом заслуженный артист Украины и премьер Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко рассказал в интервью программе “Ранок з Україною“ на телеканале “Украина“.

Если я прихожу на работу, закрываю дверь, в зале существую только я, балет, музыка, партнер, моя работа, – говорит Катерина Кухар. – Все остальное уходит на второй план. Я собранная, сконцентрированная, я хочу сделать все один раз хорошо и сразу, рассказывает Екатерина Кухар.

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А вот ее муж утверждает, что даже несмотря на суровость в работе, дома Катя совсем другая.

Мы начинаем ругаться на репетиции, потом приходим домой – она становится нежной, ласковой кошечкой, возьми, положи, она там мяукает. Поссориться невозможно, – рассказал Александр Стоянов.

Отметим, что пять лет назад у пары родилась дочь Анастасия. Александр Стоянов также воспитывает сына Екатерины от первого брака – Тимура.

Ранее Екатерина Кухар похвасталась поступком мужа.

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Теги: Александр Стоянов, Екатерина Кухар, балерина, отношения звезд
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