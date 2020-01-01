Брэдли Купер помог Брэду Питту справиться с алкоголизмом

С пагубной зависимостью актер боролся в течение полутора лет.

Брэд Питт несколько лет страдал от алкогольной зависимости. После болезненного развода с Анджелиной Джоли не сдаться перед пагубной привычкой звезде помогла поддержка близких, в том числе и другого известного актера.

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9 января в Голливуде во время церемонии вручения премии National Board of Review Awards Gala Брэд Питт получил приз за лучшую роль второго плана в фильме Квентина Тарантино “Однажды в... Голливуде“. Во время своей речи он неожиданно затронул тему алкогольной зависимости, и признался, кто помог ему справиться с дурной привычкой.

Битт обратился со сцены к Брэдли Куперу и поблагодарил его за бесценную помощь.

Именно благодаря этому парню я теперь всегда трезв и с каждым днем становлюсь все лучше и лучше. Я люблю тебя, Брэдли! Спасибо за поддержку, - сказал Питт.

Напомним, что Брэд Питт несколько месяцев проходил лечение от зависимости в реабилитационном центре. Позднее актер признался, что в тот период не мог контролировать свои действия и становился агрессивным. В ходе бракоразводного процесса Анджелина Джоли назвала проблемы мужа со спиртным одной из главных причин расставания.

Сейчас Питт старается вести здоровый образ жизни, много занимается спортом, но по-прежнему продолжает посещать встречи анонимных алкоголиков.

Недавно Брэд Питт вспомнил свой первый поцелуй.

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