Ольга Сумская прокомментировала вторую беременность дочери

Антонина Паперная во второй раз станет мамой.

1 января старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная намекнула на вторую беременность. 29-летняя звезда опубликовала новогодний ролик, на котором продемонстрировала округлившийся животик.

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А спустя неделю Сумская официально подтвердила, что снова станет бабушкой. В комментарии для программы “Ранок з Україною“ призналась, что пока не знает пол будущего ребенка.

“Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внученька? Ждем!“, - эмоционально сообщила актриса.

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Кроме того, Ольга заявила, что каждый день созванивается с дочерью и советует ей наслаждаться беременностью. Отметим, что Паперная сейчас живет в Москве и вместе со своим супругом, российским актером Владимиром Яглычем воспитывает дочь.

“Тоня постоянно мне звонит. Иногда советуется по тому или иному вопросу. Я помню свои те годы, когда я была беременной. И думаю – Боже, как все быстро течет. Поэтому, знаете, мой совет: дочь, наслаждайся этим состоянием!“, - поделилась Народная артистка.

Ольга Сумская и Антонина Паперная instagram.com/olgasumska

Ранее сообщалось, что Маша Ефросинина призналась, что думает о третьем ребенке.

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