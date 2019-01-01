Еще одна картина студии Walt Disney заработала более миллиарда долларов.

Мировой рекорд: Назван самый кассовый мультфильм за всю историю кино Скриншот с видео

Американский анимационный фильм производства Walt Disney “Холодное сердце 2“ побил мировой рекорд по кассовым сборам. Об этом пишет портал Box Office Mojo.

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Как сообщается на сайте вторая часть известного мультфильма заработала в кинопрокате 1,325 миллиарда долларов и возглавила рейтинг самых кассовых мультфильмов за всю историю кинематографа. До этого на первой строчке находился мультфильм “Суперсемейка 2“ 2018 года выпуска с доходом в 1,243 миллиарда долларов. А на втором месте была первая часть “Холодного сердца“ (1,281 миллиарда долларов).

Отметим, что мультфильм “Холодное сердце 2“ всего за первый уикенд кинопроката смог собрать 127 миллионов долларов. А за месяц доход картины перешел отметку в миллиард долларов.

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