Мировой рекорд: Назван самый кассовый мультфильм за всю историю кино
Американский анимационный фильм производства Walt Disney “Холодное сердце 2“ побил мировой рекорд по кассовым сборам. Об этом пишет портал Box Office Mojo.
Читай также: Названы ТОП-10 кассовых американских фильмов в истории: Рейтинг впечатляет
Как сообщается на сайте вторая часть известного мультфильма заработала в кинопрокате 1,325 миллиарда долларов и возглавила рейтинг самых кассовых мультфильмов за всю историю кинематографа. До этого на первой строчке находился мультфильм “Суперсемейка 2“ 2018 года выпуска с доходом в 1,243 миллиарда долларов. А на втором месте была первая часть “Холодного сердца“ (1,281 миллиарда долларов).
Отметим, что мультфильм “Холодное сердце 2“ всего за первый уикенд кинопроката смог собрать 127 миллионов долларов. А за месяц доход картины перешел отметку в миллиард долларов.
Ранее мы писали, когда ждать нового фильма про Гарри Поттера.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram
Полная версия правил