Артисты продюсерского центра MOZGI Entertainment записали украиноязычный хит "20s".

MOZGI, Время и Стекло и Мишель Андраде выпустили рождественский трек "20s" Скриншот с видео

Украинский исполнитель Потап (Алексей Потапенко) и его подопечные из продюсерского центра MOZGI Entertainment группы “Время и Стекло“, “МOZGI“ и певица Мишель Андраде выпустили совместный праздничный хит.

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Так, по случаю Рождества артисты записали украиноязычный трек “20s“ и презентовали яркий видеоклип. Ролик был опубликован 7 января на ютуб-канале MOZGI Entertainment.

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