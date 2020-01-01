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MOZGI, Время и Стекло и Мишель Андраде выпустили рождественский трек "20s"

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Артисты продюсерского центра MOZGI Entertainment записали украиноязычный хит "20s".
MOZGI, Время и Стекло и Мишель Андраде выпустили рождественский трек "20s"
MOZGI, Время и Стекло и Мишель Андраде выпустили рождественский трек "20s"
Скриншот с видео

Украинский исполнитель Потап (Алексей Потапенко) и его подопечные из продюсерского центра MOZGI Entertainment группы “Время и Стекло“, “МOZGI“ и певица Мишель Андраде выпустили совместный праздничный хит.

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Так, по случаю Рождества артисты записали украиноязычный трек “20s“ и презентовали яркий видеоклип. Ролик был опубликован 7 января на ютуб-канале MOZGI Entertainment.

Ранее Дорофеева показала архивный детский снимок.

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Теги: MOZGI, Время и Стекло, Мишель Андраде
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Источник: Ivоna bigmir)net

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