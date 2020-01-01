Маша Ефросинина призналась, что думает о третьем ребенка

Ведущая Маша Ефросинина сделала откровенное заявление о пополнении в семье.

Известная украинская ведущая, актриса, блогер и дизайнер Маша Ефросинина рассказала, планирует ли в третий раз стать мамой. Откровенное признание артистка сделала во время интервью для программы “Ранок з Україною“.

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40-летняя артистка заявила, что не считает возраст помехой для пополнения в семье. Маша призналась, что очень хочет еще одного ребенка, однако пока не может на это решится.

“Да, я думаю о третьем ребенке, но решиться пока не могу. Возможно, возраст, но я не из тех женщин, которые думают о возрасте – не знаю. Иногда мне кажется, что дочь и сынишка это уже классно, но, когда я приезжаю в детские дома, вижу детей... поэтому это очень сложная тема. Не так легко ответить о третьем ребенке и не знаю, должен ли он быть биологическим, но для того нужна поддержка семьи“, - поделилась Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала Сеть семейной фотосессией.

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