Отец Анджелины Джоли Джон Войт высказался о своих внуках и бывшем зяте Брэде Питте.

"Я так горжусь Брэдом": Отец Анджелины Джоли похвалив бывшего зятя Getty images

Известный американский актер, обладатель “Оскара“ и отец голливудской звезды Анджелины Джоли, Джон Войт признался, что поддерживает бывшего зятя Брэда Питта. Об этом пишет People.

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В откровенному интервью для издания 81-летний Войт заявил, что считает свою дочь Анджелину прекрасной матерью.

“Она любит своих детей, она всегда связана с ними, всегда заботится о них. Она все контролирует. Она великолепна“, - поделился актер.

Кроме того, отец Джоли высказался о своих о своих шестерых внуках: 18-летнего Мэддокса, 15-летнюю Пакс, 14-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних Нокса и Вивьена.

“У них у всех есть что-то особенное, и тебе хочется предоставить им инструменты для выражения этого“, - отметил звездный дедушка.

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Также Джон Войт признался, что считает бывшего супруга дочери Брэда Питта талантливым. Артист отметил, что Питт заслужил “Золотой глобус“ за роль в фильме “Однажды в... Голливуде“.

“Я горжусь Брэдом, и это был очень необычный фильм, очень успешный, очень динамичный фильм“, - сказал Войт.

Ранее сообщалось, что 13-летняя дочь Джоли и Питта официально сменила имя на мужское.

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