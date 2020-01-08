Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Я так горжусь Брэдом": Отец Анджелины Джоли похвалив бывшего зятя

Комментариев: 1
Отец Анджелины Джоли Джон Войт высказался о своих внуках и бывшем зяте Брэде Питте.
"Я так горжусь Брэдом": Отец Анджелины Джоли похвалив бывшего зятя
"Я так горжусь Брэдом": Отец Анджелины Джоли похвалив бывшего зятя
Getty images

Известный американский актер, обладатель “Оскара“ и отец голливудской звезды Анджелины Джоли, Джон Войт признался, что поддерживает бывшего зятя Брэда Питта. Об этом пишет People.

Читай также: Сальма Хайек опубликовала селфи с Анджелиной Джоли без макияжа

В откровенному интервью для издания 81-летний Войт заявил, что считает свою дочь Анджелину прекрасной матерью. 

“Она любит своих детей, она всегда связана с ними, всегда заботится о них. Она все контролирует. Она великолепна“, - поделился актер.

Кроме того, отец Джоли высказался о своих о своих шестерых внуках: 18-летнего Мэддокса, 15-летнюю Пакс, 14-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних Нокса и Вивьена.

“У них у всех есть что-то особенное, и тебе хочется предоставить им инструменты для выражения этого“, - отметил звездный дедушка.

Читай также: Не только Джоли: Девушки, с которыми встречался Брэд Питт

Также Джон Войт признался, что считает бывшего супруга дочери Брэда Питта талантливым. Артист отметил, что Питт заслужил “Золотой глобус“ за роль в фильме “Однажды в... Голливуде“.

“Я горжусь Брэдом, и это был очень необычный фильм, очень успешный, очень динамичный фильм“, - сказал Войт.

Ранее сообщалось, что 13-летняя дочь Джоли и Питта официально сменила имя на мужское.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, Джон Войт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  08.01.2020, 15:16
Оценка:  0
гость
Все говорят, что Анджелина стерва.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь