Избиение “Золотым Глобусом”: Патрисия Аркетт ударила напарницу по сериалу

Награды бывают хоть и заслуженным, но очень болезненными.

5-го января 2020 года состоялась очередная премия награждения лучших картин и сериалов - “Золотой Глобус”. Так, вполне ожидаемо, заветная статуэтка в номинации “Лучшая актриса второго плана в мини-сериале” отошла американке Патрисии Аркетт. Именно она сыграла мать с “делегированным синдромом Мюнхгаузена” в телефильме, основанном на реальных событиях - “Притворство”. Действительно, эта награда была вполне заслуженна, ведь передать то сумасшествие, присущее больным с подобным диагнозом, может лишь невероятно талантливая актриса.

Читай также: Бывшая Ди Каприо выставила сексуальные беременные фото

Однако не обошлось на “Золотом Глобусе” и без эксцессов. Так, в приступе радости Патрисия не специально, но все же очень болезненно ударила свою юную партнершу по фильму - актрису Джоуи Кинг. Уже к окончанию вечеринки девушка красовалась с огромным синяком прям посреди лба, чем и похвасталась своим подписчикам в Instagram. Джоуи не стала устраивать истерик, а лишь сыронизировала, отметив, что подобным она сможет хвастать буквально до конца своих дней. А нам кажется, что Кинг просто обязана “ответить” Аркетт тем же, вот только уже собственным и заслуженным “Золотым Глобусом”.

Раннее мы писали о том, что у Леди Гаги появился новый любимый.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram