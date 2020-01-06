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Избиение “Золотым Глобусом”: Патрисия Аркетт ударила напарницу по сериалу

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Награды бывают хоть и заслуженным, но очень болезненными.
Патрисия Аркетт ударила Джоуи Кинг
Патрисия Аркетт ударила Джоуи Кинг
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5-го января 2020 года состоялась очередная премия награждения лучших картин и сериалов - “Золотой Глобус”. Так, вполне ожидаемо, заветная статуэтка в номинации “Лучшая актриса второго плана в мини-сериале” отошла американке Патрисии Аркетт. Именно она сыграла мать с “делегированным синдромом Мюнхгаузена” в телефильме, основанном на реальных событиях - “Притворство”. Действительно, эта награда была вполне заслуженна, ведь передать то сумасшествие, присущее больным с подобным диагнозом, может лишь невероятно талантливая актриса. 

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Однако не обошлось на “Золотом Глобусе” и без эксцессов. Так, в приступе радости Патрисия не специально, но все же очень болезненно ударила свою юную партнершу по фильму - актрису Джоуи Кинг. Уже к окончанию вечеринки девушка красовалась с огромным синяком прям посреди лба, чем и похвасталась своим подписчикам в Instagram. Джоуи не стала устраивать истерик, а лишь сыронизировала, отметив, что подобным она сможет хвастать буквально до конца своих дней. А нам кажется, что Кинг просто обязана “ответить” Аркетт тем же, вот только уже собственным и заслуженным “Золотым Глобусом”. 

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Теги: Притворство, Золотой глобус 2020, скандалы в Голливуде
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Источник: ivona.bigmir.net

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