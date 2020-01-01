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Поставить на паузу: Олег Винник намерен прекратить свою деятельность

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Мы готовы обнадежить всех поклонников творчества певца, что отдых будет не слишком длинным.
Олег Винник делает паузу в своей карьере
Олег Винник делает паузу в своей карьере
pinterest

Не будем обсуждать профессиональные способности Олега Винника или его мастерство певца, а лучше искренне порадуемся за человека, которому лишь после 35 лет удалось добиться популярности. Для тех, кто так и продолжает считать известного исполнителя посредственностью и дамским угодником, предлагаем пересмотреть его ранние работы в мюзиклах в Германии и Швейцарии. Олег в свое время абсолютно правильно нашел нишу в украинском шоу-бизнесе, которая тогда еще не была заполнена, и стал центральной фигурой национального попсового звучания. 

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Олег Винник делает паузу в своей карьере
Олег Винник делает паузу в своей карьере
pinterest

Однако в недавнем интервью для одного из украинских телеканалов певец сообщил, что намерен на несколько месяцев приостановить свою концертную деятельность. Прошлый год выдался для него невероятно ярким и очень занятым - времени на творчество совсем не оставалось. На это время он переедет в Германию, где у него имеется собственная студия, и попытается найти музу в новой, но невероятно знакомой и родной для себя среде.  

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Теги: Олег Винник
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Источник: ivona.bigmir.net

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