Поставить на паузу: Олег Винник намерен прекратить свою деятельность

Мы готовы обнадежить всех поклонников творчества певца, что отдых будет не слишком длинным.

Не будем обсуждать профессиональные способности Олега Винника или его мастерство певца, а лучше искренне порадуемся за человека, которому лишь после 35 лет удалось добиться популярности. Для тех, кто так и продолжает считать известного исполнителя посредственностью и дамским угодником, предлагаем пересмотреть его ранние работы в мюзиклах в Германии и Швейцарии. Олег в свое время абсолютно правильно нашел нишу в украинском шоу-бизнесе, которая тогда еще не была заполнена, и стал центральной фигурой национального попсового звучания.

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Олег Винник делает паузу в своей карьере pinterest

Однако в недавнем интервью для одного из украинских телеканалов певец сообщил, что намерен на несколько месяцев приостановить свою концертную деятельность. Прошлый год выдался для него невероятно ярким и очень занятым - времени на творчество совсем не оставалось. На это время он переедет в Германию, где у него имеется собственная студия, и попытается найти музу в новой, но невероятно знакомой и родной для себя среде.

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