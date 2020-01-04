Молода и сексуальна: Эмили Ратаковски показала себя в подростком возрасте
Без преувеличений самая сексуальная и зажигательная топ-модель современности, а также актриса эпизодов Эмили Ратаковски известна не столько своими работами, сколько “голыми” снимками в Instagram. Практически 90% контента, который она постит на своей страничке, содержит снимки ее либо топлес, либо в невероятно эротичном белье. 25 миллионов подписчиков Ратаковски имеют уникальную возможность каждый день наблюдать за современной богиней красоты.
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Вот только частенько Эмили обвиняют в том, что тело ее искусственно: людям тяжело поверить, что такие роскошные формы ей удалось добиться трудом, а не с помощью хирургов. При росте в 171 см она весит всего 52 кг, а параметры ее стабильно восхищают своими цифрами - 89-61-87.
I used to like showing people this photo of me at 14 to prove that my body is natural. Now I’m a little sad it exists at all. I was just a kid in this picture and I wish the world had encouraged my 14-year-old self to be more than just my body. All of that said, I do still feel like I’ve been empowered through my body and my sexuality via modeling and platforms like Instagram. Luckily I have discovered the parts of me that are so much more important than “sexiness”, but if you’re a 14-year-old girl reading this, don’t worry about any of that for now. Read lots of books and know that what you see on Instagram is just a very small fraction of complete and beautifully complex human beings.
Для того, чтобы развеять всяческие мифы и сплетни, Эмили выставила фото себя в возрасте 14-летнего подростка. На снимке она скромно позирует в цветастом бикини. И даже в таком нежном периоде своей жизни она уже выглядит как невероятно “горячая” женщина. Подписала пост Ратаковски очень мотивирующими словами, посвятившими всем девочкам, которые даже в таком юном возрасте сталкивается с ярлыком “сексуальность”. Она призвала всех своих молоденьких поклонниц помнить о том, что Инстаграм - всего лишь одна сторона реальность, тогда как другая может быть абсолютно непривлекательной и даже жестокой.
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