Молода и сексуальна: Эмили Ратаковски показала себя в подростком возрасте

“Горячее” фото с намеком на будущую сексуальность и эротичность популярной модели.

Без преувеличений самая сексуальная и зажигательная топ-модель современности, а также актриса эпизодов Эмили Ратаковски известна не столько своими работами, сколько “голыми” снимками в Instagram. Практически 90% контента, который она постит на своей страничке, содержит снимки ее либо топлес, либо в невероятно эротичном белье. 25 миллионов подписчиков Ратаковски имеют уникальную возможность каждый день наблюдать за современной богиней красоты.

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Вот только частенько Эмили обвиняют в том, что тело ее искусственно: людям тяжело поверить, что такие роскошные формы ей удалось добиться трудом, а не с помощью хирургов. При росте в 171 см она весит всего 52 кг, а параметры ее стабильно восхищают своими цифрами - 89-61-87.

Для того, чтобы развеять всяческие мифы и сплетни, Эмили выставила фото себя в возрасте 14-летнего подростка. На снимке она скромно позирует в цветастом бикини. И даже в таком нежном периоде своей жизни она уже выглядит как невероятно “горячая” женщина. Подписала пост Ратаковски очень мотивирующими словами, посвятившими всем девочкам, которые даже в таком юном возрасте сталкивается с ярлыком “сексуальность”. Она призвала всех своих молоденьких поклонниц помнить о том, что Инстаграм - всего лишь одна сторона реальность, тогда как другая может быть абсолютно непривлекательной и даже жестокой.

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