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Совместный отдых: Ксения Мишина выставила милые фото с сыном

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Как наслаждается каникулами современная мама-одиночка и победительница “Танцев со звездами” 2019 года.
Ксения Мишина отдыхает с сыном в Египте
Ксения Мишина отдыхает с сыном в Египте
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Ксения Мишина обожает рассказывать, насколько она любит своего сына и как близка с ним. Именно эта тема транслировалась ею на протяжении всего сезона “Танцев со звездами” и, очевидно, нашла отклик в сердцах зрителей. Однако, ее слова, в отличие от многих женщин, рассказывающих подобные истории, всегда были наполнены искренностью и неподдельной болью.

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Начало 2020 года Ксения Мишина решила провести вместе со своим сыном Платоном. Счастливая семья отправилась на отдых в египетский Шарм-эль-Шейх, а потому просто не могла не воспользоваться возможностью увидеть последнее оставшееся одно из 7 чудес света. На фоне пирамид, дюн, пальм и верблюдов парочка выглядит невероятно счастливой и самодостаточной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Прикоснуться к Вечности всегда прекрасно ... 
Пожалуй, в этот раз - это единственное место, которое максимально впечатлило и зарядило. 
Когда море холодное и отель - ошибка, главная цель - найти счастье и позитив в себе. 
Мы с Платоном всем шлём любовь. 

Молодая мама и талантливая актриса хоть и редко отдыхает, но старается все свободное время проводить с единственным сыном. Надеемся, что в будущем найдется мужчина, который сможет разбавить их дуэт. Однако, такая сильная и самодостаточная женщина и так полноценна - партнер ей нужен разве что на паркете. 

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Теги: Ксения Мишина, звезды на отдыхе
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Источник: ivona.bigmir.net

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