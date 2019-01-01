Отдых начался: Катя Осадчая похвасталась шикарной фигурой в бикини

Рождественские каникулы для звездной пары телеведущих Кати Осадчей и Юры Горбунова ознаменовались вселенской завистью.

Начало года - традиционная пора затишья в насыщенном и бурном мире шоу-бизнеса. Именно в январе все звезды, будто сговорившись, отправляются на поиски приключений и обязательно в как-можно более дальних и дорогих странах. Телеведущая уже легендарного шоу “Светская жизнь” Катя Осадчая вместе со своим мужем актером Юрием Горбуновым в подобных вопросах никогда не пасет задних.

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Звездная пара буквально несколько дней назад отправилась на островной отдых. Главной точкой их путешествия стали божественные Сейшелы. В своем блоге в Инстаграме Осадчая выставила фото себя любимой на фоне прозрачного океана. “Кто в новогоднюю ночь работал, тот получает бонус. Когда год начинается с каникул, то до лета рукой подать“, - именно так подписала снимок Катя.

Катя Осадчая на отдыхе на Сейшельских островах инстаграм/скриншот

В классическом черном бикини 36-летняя телеведущая смотрится как молоденькая девочка - настолько роскошна и подтянута ее фигура. Фанаты Кати Осадчей не стали мешкать и сразу засыпали ее тоннами лестных комплиментов. Даже певица Джамала отметила, как классно выглядит ее подруга и прокомментировала пост простым, но точным словом - красавица.

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