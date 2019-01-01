Эпоха продолжается: Когда ждать нового фильма про Гарри Поттера

Продолжение легендарной саги про юного волшебника может выйти уже в 2020 году.

Продолжение "Гарри Поттера" может выйти уже в 2020 году pinterest

30 июля 2016 года в лондонском театре состоялась премьера пьесы неофициально восьмой части про приключения Гарри Поттера по сценарию Джоан Роулинг. События продолжения - истории “Проклятое дитя” разворачиваются спустя 20 лет после победы над злым магом Волан-де-Мортом. Ключевыми героями пьесы являются сын Гарри - Альбус Северус и потомок Малфоев - Скорпиус. Приключения двух друзей разворачиваются в альтернативной реальности, которая была изменена с помощью маховика времени.

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Главным персонажем возможного продолжения станет дочь Темного Лорда и его приспешницы Беллатрисы Лестрейндж - Дельфи, которая в итоге и оказывается тем самым “проклятым дитям”. Главным условием экранизации Warner Bros. называет участие в проекте актёра Дэниела Рэдклиффа, который на протяжении целой эпохи играл юного, но храброго волшебника - гриффиндорца Гарри Джеймса Поттера.

Актеры пьесы "Проклятое Дитя" pinterest

Скорпиус и Драко Малфои из пьесы "Проклятое Дитя" pinterest

Несмотря на то, что продолжение “Фантастических тварей” изначально было запланировано тоже на 2020 год, сейчас есть вполне реальные основания говорить о том, что его выход может несколько сместиться. И как бы мы не любили фаната редкостных животных Ньюта Скамандера и атмосферу магического мира начала 20 века, все же переплюнуть Гарри Поттера новой истории никогда не удастся.

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