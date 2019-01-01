Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Королева без замка: Оля Полякова покупает дворец

Комментариев: 0
Такой звезде, как самопровозглашенная дива украинской поп-сцены, для счастья не хватает только родового поместья.
Оля Полякова покупает дворец
Оля Полякова покупает дворец
pinterest

Оля Полякова решила, что вполне заслужила отдохнуть от мирской суеты и украинской в том числе, а потому на рождественские праздники отправилась в Майями - солнечную столицу США. Она уже неоднократно выставляла фото в купальнике на фоне роскошного океана, при этом не уставая хвастать своей естественной красотой без капли косметики.  

Оля Полякова на отдыхе в Майями
Оля Полякова на отдыхе в Майями
Instagram/скриншот

Читай также: Когда в Украине колядуют, щедруют и посевают?

На этот раз суперблондинка показала фото в банальном черном брючном костюме и “леопардовых” кроссовках, но несмотря на “колхозность” лука ценители творчества Поляковой благосклонно отозвались о посте. На снимке Оля позирует в своем суперлуке на фоне роскошного замка: вокруг лепка, колонны и старинные вазы. В ответ на подпись Поляковой, о том, а не купить бы ей собственное поместье, фанаты сразу начали засыпать певицу предложениями. Вроде как такой звезде положено жить в настоящем дворце. 

Раннее мы писали о том, что Надя Дорофеева продемонстрировала свое смешное детское фото. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Оля Полякова, оля полякова фото, отдых звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь