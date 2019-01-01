Королева без замка: Оля Полякова покупает дворец

Такой звезде, как самопровозглашенная дива украинской поп-сцены, для счастья не хватает только родового поместья.

Оля Полякова решила, что вполне заслужила отдохнуть от мирской суеты и украинской в том числе, а потому на рождественские праздники отправилась в Майями - солнечную столицу США. Она уже неоднократно выставляла фото в купальнике на фоне роскошного океана, при этом не уставая хвастать своей естественной красотой без капли косметики.

Оля Полякова на отдыхе в Майями Instagram/скриншот

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На этот раз суперблондинка показала фото в банальном черном брючном костюме и “леопардовых” кроссовках, но несмотря на “колхозность” лука ценители творчества Поляковой благосклонно отозвались о посте. На снимке Оля позирует в своем суперлуке на фоне роскошного замка: вокруг лепка, колонны и старинные вазы. В ответ на подпись Поляковой, о том, а не купить бы ей собственное поместье, фанаты сразу начали засыпать певицу предложениями. Вроде как такой звезде положено жить в настоящем дворце.

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