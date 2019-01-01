Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ни капли не изменилась: Дорофеева показала архивный детский снимок

Комментариев: 0
Без зубов, но с такими же огромными голубыми глазами - солистка “Время и Стекло” не стесняется своего прошлого.
Надя Дорофеева в детстве
Надя Дорофеева в детстве
pinterest

Надя Дорофеева доказала, что упорным трудом и верой в себя можно достичь популярности, свернуть горы и стать вдохновляющим примером для всех тинейджеров. Именно она - простая девчонка из Симферополя, которая просто очень любила петь, является одной из самых популярных певиц современной Украины. Она - судья авторитетных музыкальных конкурсов, а также счастливая жена Владимира Дантеса - тоже певца и телеведущего. 

Детские фото Нади Дорофеевой
Детские фото Нади Дорофеевой
Instagram/скриншот

Читай также: Вот это праздники: Даша Астафьева показала яркие фото с пляжа

На детском снимке Надя позирует на фоне стандартного бытового пейзажа времен СССР. Так на заднем плане фото можно рассмотреть замшелый сервант с классическими чашками в цветочек - стандартная картина для начала 90-х. Причем даже несмотря на ужасную редкую челку и выпавшие передние молочные зубы, Дорофеева в маленькой девочке угадывается сразу. Огромные голубые глаза и сумасшедшая энергетика - то, что отличается певицу от большинства современных звезд. Она и сейчас остается такой же. Нет, не беззубой, а невероятно позитивной, открытой и современной. 

Раннее мы писали о том, как Дзидзьо очаровал поклонников всего одним фото за праздничным рождественским столом. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Надя Дорофеева, Время и Стекло, детские фото звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь