Ни капли не изменилась: Дорофеева показала архивный детский снимок

Без зубов, но с такими же огромными голубыми глазами - солистка “Время и Стекло” не стесняется своего прошлого.

Надя Дорофеева доказала, что упорным трудом и верой в себя можно достичь популярности, свернуть горы и стать вдохновляющим примером для всех тинейджеров. Именно она - простая девчонка из Симферополя, которая просто очень любила петь, является одной из самых популярных певиц современной Украины. Она - судья авторитетных музыкальных конкурсов, а также счастливая жена Владимира Дантеса - тоже певца и телеведущего.

Детские фото Нади Дорофеевой Instagram/скриншот

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На детском снимке Надя позирует на фоне стандартного бытового пейзажа времен СССР. Так на заднем плане фото можно рассмотреть замшелый сервант с классическими чашками в цветочек - стандартная картина для начала 90-х. Причем даже несмотря на ужасную редкую челку и выпавшие передние молочные зубы, Дорофеева в маленькой девочке угадывается сразу. Огромные голубые глаза и сумасшедшая энергетика - то, что отличается певицу от большинства современных звезд. Она и сейчас остается такой же. Нет, не беззубой, а невероятно позитивной, открытой и современной.

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