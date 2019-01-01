Вдова Честера Беннингтона вышла замуж

Талинда Беннингтон вышла замуж за пожарника Майкла Фридмена.

Вдова солиста американской рок-группы “Linkin Park“ Честера Беннингтона, Талинда Беннингтон вышла замуж. Ее избранником стал пожарник Майкл Фридмен.

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43-летняя Талинда, скорее всего, не планировала в ближайшее время сообщать о свадьбе. Однако один из западных СМИ опубликовал неправдивую информацию о том, что, якобы женщина устроила торжественную церемонию в день годовщины свадьбы с Честером - 1 января.

На своей странице в Instagram Талинда опровергла эту информацию и сообщила, что ее свадьба с Фридменом состоялась 4 января. Празднование прошло в кругу родственников и друзей на острове Оаху, Гавайи.

“С радостью и любовью я хочу что-то исправить. 4 января я вышла замуж за замечательного человека, отличного друга и сына в эти выходные. Мы праздновали со всей семьей и друзьями на прекрасном острове Оаху. День, который мы выбрали, был днем ​​значения во многих отношениях. Мой юбилей с моей любовью, Честером, 1 января. 1 января всегда будет днем, когда я вышла замуж за Честера. Я бы никогда не закрасила этот прекрасный день чем-нибудь еще. Для всех таблоидов, которые напечатали ложную историю, разжигающую гнев на меня и моего мужа и расстроившую много поклонников, я спрашиваю вас ЗА ЧТО? Зарабатывать деньги на ложных заголовках должно быть преступно“, - написала Талинда.

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Напомним, что солиста группы Linkin Park нашли мертвым в его доме в 2017 году.

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