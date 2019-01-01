Слушай колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!" в исполнении Александра Пономарева, Олега Винника и его бек-вокалистки Таюне.

Винник совместно с Пономаревым записал известную украинскую колядку - видео Скриншот с видео

Популярные украинские исполнители Александр Пономарев и Олег Винник порадовали поклонников совместным треком. По случаю Рождества артисты вместе спели известную колядку Добрий вечір тобі, пане господарю!“. В записи композиции также приняла участие бек-вокалистка Винника - Таюне.

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Отметим, что песня была записана в рамках проекта в рамках проекта “Пономарьов лайф студіо“, где звезды исполняют хиты вживую и только с одного дубля. Черно-белый ролик, в котором Винник, Пономарев и Таюне поют популярную колядку, был опубликован на официальном ютуб-канале Пономарева.

Олег Винник, Таюне, Александр Пономарев - Добрий вечір тобі, пане господарю:

Ранее сообщалось, что Александр Пономарев рассказал, где живет его дочь от брака с Мозговой.

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