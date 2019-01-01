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Наталка Карпа сообщила о потере близкого человека

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Певица Наталка Карпа рассказала о смерти своей бабушки.
Наталка Карпа сообщила о потере близкого человека
Наталка Карпа сообщила о потере близкого человека
instagram.com/natalkakarpa

Украинская исполнительница Наталка Карпа, которая 26 декабря впервые стала мамой, сообщила поклонникам о смерти близкого человека. На своей странице в Instagram артистка рассказала, что потеряла свою бабушку Наталью.

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Певица призналась, что мамина мама сыграла важную роль в ее жизни. Она выучила с ней первую молитву, приготовила первое блюдо по ее рецепту.

“Моя бабуся Наталя зіграла важливу роль у формуванні свої онуків.
Перша молитва... ми вивчили з нею...
Перший досвід в Бюті сфері... я не про косметику, а про елементарне правило правильного витирання промокаючими рухами після вмивання..
Перша страва... яку приготувала по її рецепту....досі вдома є пожовклий аркуш з переписом рецепту, який рука не піднімається викинути..
Перша закоханість та перші розчарування ... все вона не показуючи вигляду, допомагала в юній голівці розкласти по поличкам... Бог дарував прожити їй 93 роки, на її шляху було безліч життєвих випробувань-на очах розстріляли маму, майже всіх братів забрала війна, а решту родини втікли в далеку Гамерику, так і до кінця життя не бачивши один одного, лише скупими вісточками інформувавши про присутність на цій планеті... але вона не здалась, не зламалась, не зрадила, не підвела...
В християнській вірі, навчаючи бути добрими дітьми Всевишнього, чудово виховала не одне покоління своїх нащадків!“, - поделилась Карпа.

Звезда отметила, что не смогла провести бабушку в последний путь. Похорон родственницы Наталки Карпы состоялася 5 января в Добромиле.

“Мене дуже болить, що не можу провести її в останню путь... так хочеться, хоча б на кілька хвилин, в рідний Добромиль, де закриваючи очі пропливає безтурботне дитинство, юність, і навіть недавнє сьогодення ... ТИ завжди житимеш ось тут ... в моєму серці! Світла пам’ять тобі, моя Наталочко“, - написала исполнительница.

Скриншот

Ранее сообщалось, что TARABAROVA рассекретила имя новорожденной дочери Наталки Карпы.

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Теги: Наталка Карпа
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Источник: Ivоna bigmir)net

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