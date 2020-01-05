Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Китти Спенсер выходит замуж за 60-летнего богача

Комментариев: 1
Племянница принцессы Дианы ответила возлюбленному "Да".
Китти Спенсер выходит замуж
Китти Спенсер выходит замуж
ivona.bigmir)net

29-летняя Китти Спенсер готовится к свадьбе. Племянница принцессы Дианы ответила согласием на предложение своего возлюбленного, который старше ее на 32 года, сообщает Daily Mail.

Читай также: Потап и Настя отправились на отдых в теплую страну: фото

Известно, что Леди Спенсер получила предложение от бойфренда накануне Рождества.

Она была на праздники в Кейптауне и рассказала об этом матери и всем остальным членам семьи. Они все любят Майкла, - цитирует издание слова одной из подруг Китти.

Модель станет женой 60-летнего миллионера Майкла Льюиса, владельца сети британских магазинов одежды Whistles. Отношения пары длятся уже более полутора лет.

 

Напомним, что недавно Китти Спенсер показала детское фото в честь своего 29-летия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Китти Спенсер, предложение, принцесса Диана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.01.2020, 14:12
Оценка:  0
гость
Пристроила дырку!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь