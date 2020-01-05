Китти Спенсер выходит замуж за 60-летнего богача

Племянница принцессы Дианы ответила возлюбленному "Да".

29-летняя Китти Спенсер готовится к свадьбе. Племянница принцессы Дианы ответила согласием на предложение своего возлюбленного, который старше ее на 32 года, сообщает Daily Mail.

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Известно, что Леди Спенсер получила предложение от бойфренда накануне Рождества.

Она была на праздники в Кейптауне и рассказала об этом матери и всем остальным членам семьи. Они все любят Майкла, - цитирует издание слова одной из подруг Китти.

Модель станет женой 60-летнего миллионера Майкла Льюиса, владельца сети британских магазинов одежды Whistles. Отношения пары длятся уже более полутора лет.

Напомним, что недавно Китти Спенсер показала детское фото в честь своего 29-летия.

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