Леди Гагу застукали с новым бойфрендом

Американская певица Леди Гага, засветилась на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе с новым бойфрендом. 33-летнюю звезду на весь вечер сопровождал таинственный темноволосый бородатый мужчина по имени Майкл, пишут западные СМИ.

По словам очевидцев, Леди Гага и ее кавалер постоянно держалась за руки и страстно целовалась. Потом они вместе уехали. Кто такой Майкл, журналистам разузнать пока что не удалось. Сама артистка также не дает ни каких комментариев.

just saw Gaga come out of the hotel with her new boyfriend, she was snatched but also super drunk 😭 pic.twitter.com/aLTliOUO5n