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Леди Гагу застукали с новым бойфрендом

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Певица целовалась с незнакомцем на публике.
Леди Гагу застукали с новым бойфрендом
Леди Гагу застукали с новым бойфрендом
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Американская певица Леди Гага, засветилась на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе с новым бойфрендом. 33-летнюю звезду на весь вечер сопровождал таинственный темноволосый бородатый мужчина по имени Майкл, пишут западные СМИ.

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По словам очевидцев, Леди Гага и ее кавалер постоянно держалась за руки и страстно целовалась. Потом они вместе уехали. Кто такой Майкл, журналистам разузнать пока что не удалось. Сама артистка также не дает ни каких комментариев.

Напомним, что в феврале прошлого года Леди Гага рассталась со своим женихом Кристианом Карино на фоне слухов о ее романе с Брэдли Купером. Сплетни и певица, и актер неоднократно опровергали.

Ранее мы писали, что Леди Гага в откровенном наряде станцевала на столе.

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Теги: Леди Гага, певица, бойфренд
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