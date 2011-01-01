ТОП-10 самых дорогих свадьб десятилетия: Какая звездная пара возглавила рейтинг
Известное агентство по организации свадеб Bridebook составило рейтинг самых дорогих церемоний последнего десятилетия. ТОП-10 звездных торжеств был опубликован в The Sun.
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Как отмечается в издании, на первом месте рейтинга с большим отрывов неожиданно оказалась дочь индийского миллиардера Ваниша Миттал и ее возлюбленный, банкир Амит Бхатия. Их свадебная церемония в 2004 году обошлась в 46 милллонов фунтов стерлингов.
На свадьбе Миттал и Бхатии присутствовали более 1000 гостей, которые получили приглашение, украшенные серебром. В честь бракосочетания пара устроила пышные вечеринки в Версальском дворце и в садах возле Эйфелевой башни. Кроме того, на торжестве выступила австралийская певица Кайли Миноуг.
На втором месте в рейтинге оказалась свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялось 19 мая 2018 года. Торжество обошлось в 35,1 миллионов фунтов стерлингов. С них 420 тысяч фунтов стерлингов заплатили за подвенечное платье Меган. Еще около 1 миллиона фунтов потратили на медовый месяц, цветы, еду и напитки. 30 миллионов фунтов пошли на обеспечение безопасности.
На третьей строчке рейтинга – свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая прошла 29 апреля 2011 года. На эту церемонии потратили 26 миллионов фунтов стерлингов.
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Обеспечение безопасности обошлось в 23,7 миллионов фунтов. Бюджет цветов составил 800 тысяч фунтов стерлингов, а два праздничных торта стояли 61 500 фунтов стерлингов каждый.
Также самыми дорогими свадьбами десятилетия стали:
- 4. Свадьба дочери президента Формулы-1 Берни Экклстоуна Петры Экклстоун и Джеймса Стюнтав 2011 году (9,2 миллионов фунтов стерлингов);
- 5. Свадебная церемония певца Джастина Тимберлейка и актрисы Джессики Биль в 2012 году (4,9 миллиона фунтов стерлингов);
- 6. Церемония актера Джорджа Клуни и юриста Амаль Аламуддин в 2014 году - 3,5 миллиона фунтов стерлингов;
- 7. Свадьба дочери экс-президента США Билла Клинтона Челси Клинтон и банкира Марка Мезвинского (2,3 миллиона фунтов стерлингов);
- 8 Церемония актрисы Приянки Чопры и певца Ника Джонаса (2,3 миллиона фунтов стерлингов);
- 9.Торжество актрисы и модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста (2,1 миллиона фунтов стерлингов);
- 10. Свадьба певца Элтона Джона и кинорежиссера Дэвида Ферниша (1,1 миллион фунтов стерлингов).
Ранее стало известно, что 51-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж.
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