"Золотой глобус 2020": Все победители кинопремии

Узнайте, кто получил престижную американскую кинопремию "Золотой глобус 2020".

В ночь с 5 на 6 января, в Беверли-Хиллз в отеле “Беверли Хилтон“ состоялась 77-я церемония вручения премия “Золотой глобус 2020“, где сообщили список победителей кинопремии. Награда присуждается за работы в полнометражных лентах и телевизионных картинах. Ведущим мероприятия в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс.

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Голливудская ассоциация иностранной прессы, которая состоит из около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде, выбрала лучших актеров и лучшие фильмы в 26 номинациях. Кроме того, четверо звезд кино и телевидения получили специальные награды: премию Сесиля Б. Де Милля, премию имени Кэрол Бернетт и титул посла “Золотого глобуса 2020“.

Полный список победителей и номинантов премии “Золотой глобус 2020“ (имена победителей выделены жирным шрифтом):

Лучшая драма:

“Ирландец“ (The Irishman)

“Брачная история“ (Marriage Story)

“1917“ (1917)

“Джокер“ (Joker)

“Маленькие женщины“ (Little Women)

Лучшая комедия или мюзикл:

“Однажды в Голливуде“ (Once Upon a Time in Hollywood)

“Кролик Джоджо“ (Jojo Rabbit)

“Достать ножи“ (Knives Out)

“Рокетмен“ (Rocketman)

“Меня зовут Долемайт“ (Dolemite Is My Name)

Лучший драматический сериал:

“Большая маленькая ложь“ (Big Little Lies)

“Корона“ (The Crown)

“Убивая Еву“ (Killing Eve)

“Утреннее шоу“ (The Morning Show)

“Наследники“ (Succession) (HBO)

Лучший фильм на иностранном языке:

“Прощание“ (The Farewell)

“Боль и слава“ (Pain and Glory)

“Портрет девушки в огне“ (Portrait of a Lady on Fire)

“Паразиты“ (Parasite)

“Отверженные“ (Les Miserables)

Лучший сценарий:

Ной Баумбах, “Брачная история“ (Marriage Story)

Пон-Джун-хо и Хан Джин-вон, “Паразиты“ (Parasites)

Энтони МакКартен, “Два Папы“ (Two Popes)

Квентин Тарантино, “Однажды в Голливуде“ (Once Upon a Time in Hollywood)

Стивен Хеллиан, “Ирландец“ (The Irishman)

Лучшая песня:

Beautiful Ghosts (“Кошки“)

(I'M Gonna) Love Me Again (“Рокетмен“)

Into the Unknown (“Ледяное сердце 2“)

Spirit (“Король Лев“)

Stand Up (“Гарриет“ (Harriet)

Лучшая мужская роль второго плана:

Том Хэнкс (“Прекрасный день по соседству“)

Энтони Хопкинс (“Два Папы“)

Аль Пачино (“Ирландец“)

Джо Пеши (“Ирландец“)

Брэд Питт (“Однажды в Голливуде“)

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс (“Дело Ричарда Джуэлла“)

Аннет Бенинг (“Отчет о пытках“)

Лора Дерн (“Брачная история“)

Дженнифер Лопес (“Стриптизерши“)

Марго Робби (“Скандал“)

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

Дэниел Крейг (“Ножи наголо“)

Роман Гриффин Дэвис (“Кролик Джоджо“)

Леонардо Ди Каприо (“Однажды в Голливуде“)

Терон Эдгертон (“Рокетмен“)

Эдди Мерфи (“ Мое имя – Долемайт “)

Лучший анимационный фильм:

“Холодное сердце 2“ (Frozen II)

“Как приручить дракона 3“ (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

“Потерянное звено“ (Missing Link)

“История игрушек 4“ (Toy Story 4)

“Король Лев“ (Lion King)

Лучшая мужская роль (драма):

Кристиан Бэйл (“Форд против Феррари“)

Антонио Бандерас (“Боль и слава“)

Адам Драйвер (“Брачная история“)

Хоакин Феникс (“Джокер“)

Джонатан Прайс (“Два Папы“)

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

Аквафина (“Прощание“)

Ана де Армас (“Достать ножи“)

Кейт Бланшетт (“Куда ты пропала, Бернадетт“)

Бинни Фелдштейн (“Образование“)

Эмма Томпсон (“В прямом эфире“)

Лучшая женская роль (драма):

Синтия Эриво (“Гарриет“)

Скарлетт Йоханссон (“Брачная история“)

Сирша Ронан (“Маленькие женщины“)

Шарлиз Терон (“Секс-бомба“)

Рене Зеллвегер (“Джуди“)

Лучший сериал (комедия или мюзикл):

“Барри“ (Barry)

“Дрянь“ (Fleabag)

“Метод Комински“ (The Kominsky Method)

“Удивительная миссис Мейзел“ (The Marvelous Mrs. Maisel)

“Политик“ (The Politician)

Лучшая музыка к фильму:

Daniel Pemberton (“Сирота Бруклин“) (Motherless Brooklyn)

Alexandre Desplat (“Маленькие женщины“) (Little Women)

Hildur Guðnadottir (“Джокер“) (Joker)

Thomas Newman (1917)

Randy Newman (“Брачная история“) (Marriage Story)

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Майкл Дуглас (“Метод Комінскі“) (The Kominsky Method”)

Билл Гейдер (“Барри“) (Barry)

Бен Платт (“Политик“) (The Politician)

Полл Рад (“Жить с собой“) (Living with Yourself)

Раме Юссеф (“Раме“) (Ramy)

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Кристина Эпплгейт (“Мертв для меня“) (Dead to Me)

Рейчел Броснахен (“Удивительная миссис Мейзел“) (The Marvelous Mrs. Maisel)

Кирстен Данст (“Как стать Богом в центральной Флориде“) (On Becoming a God in Central Florida)

Наташа Лионе (“Матрешка“) (Russian Doll)

Фиби Воллер-Бридж (“Флибег“) (Fleabag)

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

Брайан Кокс “Наследники“ (Succession)

Кит Харрингтон (“Игра престолов“) (Game of Thrones)

Rami Malek (“Г-Н Робот“) (Mr Robot)

Тобайас Мензис (“Корона“) (The Crown)

Билли Портер (Pose)

Лучшая женская роль в сериале (драма):

Дженнифер Энистон (“Утреннее шоу“) (The Morning Show)

Оливия Колман “Корона“ (The Crown)

Джоди Комер (“Убивая Еву“) (Killing Eve)

Николь Кидман (“Большая Маленькая ложь“) (Big Little Lies)

Риз Уизерспун (“Большая маленькая Ложь“ (Big Little Lies)

Лучший режиссер:

Пон Джун Хо (“Паразиты) (Parasite)

Сэм Мендес (“1917“)

Тодд Филлипс (“Джокер“) (Joker)

Мартин Скорсезе (“Ирландец“) (The Irishman)

Лучший мини-сериал или телефильм:

Уловка-22 / Catch-22

Чернобыль / Chernobyl

Фосси/Вердон / Fosse/Verdon

Самый громкий голос / The Loudest Voice

Невероятное / Unbelievable

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Кристофер Эбботт (“Уловка-22“)

Саша Барон Коэн (“Шпион“)

Рассел Кроу (“Самый громкий голос“)

Джаред Харрис (“Чернобыль“)

Сэм Рокуэлл (“Фосси/Вердон“)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

Кейтлин Девер (“Невероятное“ (за роль Мари Адлер)

Джоуи Кинг (“Притворство“)

Хелен Миррен (“Екатерина Великая“)

Мерритт Уивер (“Невероятное“)

Мишель Уильямс (“Фосси/Вердон“)

Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме:

Алан Аркин (Метод Комински)

Киран Калкин (Наследники)

Эндрю Скотт (Дрянь)

Стеллан Скарсгард (Чернобыль)

Генри Уинклер (Барри)

Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме:

Патрисия Аркетт (Притворство)

Хелена Бонем Картер (Корона)

Тони Коллетт (Невероятное)

Мерил Стрип (Большая маленькая ложь)

Эмили Уотсон (Чернобыль)

Специальные награды:

Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф) - Том Хэнкс

- Том Хэнкс Премия имени Кэрол Бёрнетт (награда за вклад в области телевидения) - Эллен Дедженерес

- Эллен Дедженерес Посол “Золотого глобуса 2020“ (Символический титул) - Дилан и Пэрис Броснаны

Ранее мы писали, что нигерийский фильм сняли с номинации на “Оскар 2020“ из-за английского языка.

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