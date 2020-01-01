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"Золотой глобус 2020": Все победители кинопремии

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Узнайте, кто получил престижную американскую кинопремию "Золотой глобус 2020".
"Золотой глобус 2020": Все победители кинопремии
"Золотой глобус 2020": Все победители кинопремии
Getty images

В ночь с 5 на 6 января, в Беверли-Хиллз в отеле “Беверли Хилтон“ состоялась 77-я церемония вручения премия “Золотой глобус 2020“где сообщили список победителей кинопремии. Награда присуждается за работы в полнометражных лентах и телевизионных картинах. Ведущим мероприятия в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс.

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Голливудская ассоциация иностранной прессы, которая состоит из около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде, выбрала лучших актеров и лучшие фильмы в 26 номинациях. Кроме того, четверо звезд кино и телевидения получили специальные награды: премию Сесиля Б. Де Милля, премию имени Кэрол Бернетт и титул посла “Золотого глобуса 2020“.

Полный список победителей и номинантов премии “Золотой глобус 2020“ (имена победителей выделены жирным шрифтом):

Лучшая драма:

  • “Ирландец“ (The Irishman)
  • “Брачная история“ (Marriage Story)
  • “1917“ (1917)
  • “Джокер“ (Joker)
  • “Маленькие женщины“ (Little Women)

Лучшая комедия или мюзикл:

  • “Однажды в Голливуде“ (Once Upon a Time in Hollywood)
  • “Кролик Джоджо“ (Jojo Rabbit)
  • “Достать ножи“ (Knives Out)
  • “Рокетмен“ (Rocketman)
  • “Меня зовут Долемайт“ (Dolemite Is My Name)

Лучший драматический сериал:

  • “Большая маленькая ложь“ (Big Little Lies)
  • “Корона“ (The Crown)
  • “Убивая Еву“ (Killing Eve)
  • “Утреннее шоу“ (The Morning Show)
  • “Наследники“ (Succession) (HBO)

Лучший фильм на иностранном языке:

  • “Прощание“ (The Farewell)
  • “Боль и слава“ (Pain and Glory)
  • “Портрет девушки в огне“ (Portrait of a Lady on Fire)
  • “Паразиты“ (Parasite)
  • “Отверженные“ (Les Miserables)

Лучший сценарий:

  • Ной Баумбах, “Брачная история“ (Marriage Story)
  • Пон-Джун-хо и Хан Джин-вон, “Паразиты“ (Parasites)
  • Энтони МакКартен, “Два Папы“ (Two Popes)
  • Квентин Тарантино, “Однажды в Голливуде“ (Once Upon a Time in Hollywood)
  • Стивен Хеллиан, “Ирландец“ (The Irishman)

Лучшая песня:

  • Beautiful Ghosts (“Кошки“)
  • (I'M Gonna) Love Me Again (“Рокетмен“)
  • Into the Unknown (“Ледяное сердце 2“)
  • Spirit (“Король Лев“)
  • Stand Up (“Гарриет“ (Harriet)

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Том Хэнкс (“Прекрасный день по соседству“)
  • Энтони Хопкинс (“Два Папы“)
  • Аль Пачино (“Ирландец“)
  • Джо Пеши (“Ирландец“)
  • Брэд Питт (“Однажды в Голливуде“)

Лучшая женская роль второго плана:

  • Кэти Бейтс (“Дело Ричарда Джуэлла“)
  • Аннет Бенинг (“Отчет о пытках“)
  • Лора Дерн (“Брачная история“)
  • Дженнифер Лопес (“Стриптизерши“)
  • Марго Робби (“Скандал“)

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

  • Дэниел Крейг (“Ножи наголо“)
  • Роман Гриффин Дэвис (“Кролик Джоджо“)
  • Леонардо Ди Каприо (“Однажды в Голливуде“)
  • Терон Эдгертон (“Рокетмен“)
  • Эдди Мерфи (“ Мое имя – Долемайт “)

Лучший анимационный фильм:

  • “Холодное сердце 2“ (Frozen II)
  • “Как приручить дракона 3“ (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
  • “Потерянное звено“ (Missing Link)
  • “История игрушек 4“ (Toy Story 4)
  • “Король Лев“ (Lion King)

Лучшая мужская роль (драма):

  • Кристиан Бэйл (“Форд против Феррари“)
  • Антонио Бандерас (“Боль и слава“)
  • Адам Драйвер (“Брачная история“)
  • Хоакин Феникс (“Джокер“)
  • Джонатан Прайс (“Два Папы“)

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

  • Аквафина (“Прощание“)
  • Ана де Армас (“Достать ножи“)
  • Кейт Бланшетт (“Куда ты пропала, Бернадетт“)
  • Бинни Фелдштейн (“Образование“)
  • Эмма Томпсон (“В прямом эфире“)

Лучшая женская роль (драма):

  • Синтия Эриво (“Гарриет“)
  • Скарлетт Йоханссон (“Брачная история“)
  • Сирша Ронан (“Маленькие женщины“)
  • Шарлиз Терон (“Секс-бомба“)
  • Рене Зеллвегер (“Джуди“)

Лучший сериал (комедия или мюзикл):

  • “Барри“ (Barry)
  • “Дрянь“ (Fleabag)
  • “Метод Комински“ (The Kominsky Method)
  • “Удивительная миссис Мейзел“ (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • “Политик“ (The Politician)

Лучшая музыка к фильму:

  • Daniel Pemberton (“Сирота Бруклин“) (Motherless Brooklyn)
  • Alexandre Desplat (“Маленькие женщины“) (Little Women)
  • Hildur Guðnadottir (“Джокер“) (Joker)
  • Thomas Newman (1917)
  • Randy Newman (“Брачная история“) (Marriage Story)

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

  • Майкл Дуглас (“Метод Комінскі“) (The Kominsky Method”)
  • Билл Гейдер (“Барри“) (Barry)
  • Бен Платт (“Политик“) (The Politician)
  • Полл Рад (“Жить с собой“) (Living with Yourself)
  • Раме Юссеф (“Раме“) (Ramy)

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

  • Кристина Эпплгейт (“Мертв для меня“) (Dead to Me)
  • Рейчел Броснахен (“Удивительная миссис Мейзел“) (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • Кирстен Данст (“Как стать Богом в центральной Флориде“) (On Becoming a God in Central Florida)
  • Наташа Лионе (“Матрешка“) (Russian Doll)
  • Фиби Воллер-Бридж (“Флибег“) (Fleabag)

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

  • Брайан Кокс “Наследники“ (Succession)
  • Кит Харрингтон (“Игра престолов“) (Game of Thrones)
  • Rami Malek (“Г-Н Робот“) (Mr Robot)
  • Тобайас Мензис (“Корона“) (The Crown)
  • Билли Портер (Pose)

Лучшая женская роль в сериале (драма):

  • Дженнифер Энистон (“Утреннее шоу“) (The Morning Show)
  • Оливия Колман “Корона“ (The Crown)
  • Джоди Комер (“Убивая Еву“) (Killing Eve)
  • Николь Кидман (“Большая Маленькая ложь“) (Big Little Lies)
  • Риз Уизерспун (“Большая маленькая Ложь“ (Big Little Lies)

Лучший режиссер:

  • Пон Джун Хо (“Паразиты) (Parasite)
  • Сэм Мендес (“1917“)
  • Тодд Филлипс (“Джокер“) (Joker)
  • Мартин Скорсезе (“Ирландец“) (The Irishman)

Лучший мини-сериал или телефильм:

  • Уловка-22 / Catch-22
  • Чернобыль / Chernobyl
  • Фосси/Вердон / Fosse/Verdon
  • Самый громкий голос / The Loudest Voice
  • Невероятное / Unbelievable

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

  • Кристофер Эбботт (“Уловка-22“) 
  • Саша Барон Коэн (“Шпион“) 
  • Рассел Кроу (“Самый громкий голос“)
  • Джаред Харрис (“Чернобыль“)
  • Сэм Рокуэлл (“Фосси/Вердон“)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

  • Кейтлин Девер (“Невероятное“ (за роль Мари Адлер)
  • Джоуи Кинг (“Притворство“)
  • Хелен Миррен (“Екатерина Великая“)
  • Мерритт Уивер (“Невероятное“)
  • Мишель Уильямс (“Фосси/Вердон“)

Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме:

  • Алан Аркин (Метод Комински)
  • Киран Калкин (Наследники)
  • Эндрю Скотт (Дрянь)
  • Стеллан Скарсгард (Чернобыль)
  • Генри Уинклер (Барри)

Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме:

  • Патрисия Аркетт (Притворство)
  • Хелена Бонем Картер (Корона)
  • Тони Коллетт (Невероятное)
  • Мерил Стрип (Большая маленькая ложь)
  • Эмили Уотсон (Чернобыль)

Специальные награды:

  • Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф) - Том Хэнкс
  • Премия имени Кэрол Бёрнетт (награда за вклад в области телевидения) - Эллен Дедженерес
  • Посол “Золотого глобуса 2020“ (Символический титул) - Дилан и Пэрис Броснаны

Ранее мы писали, что нигерийский фильм сняли с номинации на “Оскар 2020“ из-за английского языка.

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Теги: Золотой глобус 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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