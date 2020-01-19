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"Голос країни-10": где и когда смотреть первый выпуск

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, когда состоится премьера юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни-10".
"Голос країни-10": где и когда смотреть первый выпуск
"Голос країни-10": где и когда смотреть первый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 19 января, на телеканале 1+1 состоится первый выпуск юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“. Традиционно шоу начнется с этапа слепых прослушиваний. Ivona рассказывает, чем удивит премьерный эфир “Голосу країни-10“.

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На этот раз за лучших вокалистов страны будут бороться пять судей, однако одно из кресел будет двойным. Так, наставниками участников 10 сезона вновь станут Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделит судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.

Дан Балан и Тина Кароль
Дан Балан и Тина Кароль
instagram.com/goloskrainy_official

Кроме того, создатели шоу рассекретили несколько имен участников слепых прослушиваний. Так, свои силы на проекте “Голос країни-10“ решили попробовать актриса сериала “Школа“ Мария Кондратенко, известный сельский блогер Сергей Клейнис и множество других украинских артистов и ведущий.

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Летом 2019 года на кастинг 10 сезона пришли более 10 000 участников, среди них были и граждане таких стран, как Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Армения, Великобритания, Израиль и Канада.

Смотрите анонс первого выпуска “Голосу країни-10“:

Ранее сообщалось, что Монатик признан “артистом десятилетия“ в Украине.

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Теги: Голос країни-10
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Источник: Ivоna bigmir)net

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