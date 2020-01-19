Узнайте, когда состоится премьера юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни-10".

"Голос країни-10": где и когда смотреть первый выпуск instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 19 января, на телеканале 1+1 состоится первый выпуск юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“. Традиционно шоу начнется с этапа слепых прослушиваний. Ivona рассказывает, чем удивит премьерный эфир “Голосу країни-10“.

Читай также: “Такого вы еще не видели“: Кошевой взорвал Сеть пародией на Кароль - видео

На этот раз за лучших вокалистов страны будут бороться пять судей, однако одно из кресел будет двойным. Так, наставниками участников 10 сезона вновь станут Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделит судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.

Дан Балан и Тина Кароль instagram.com/goloskrainy_official

Кроме того, создатели шоу рассекретили несколько имен участников слепых прослушиваний. Так, свои силы на проекте “Голос країни-10“ решили попробовать актриса сериала “Школа“ Мария Кондратенко, известный сельский блогер Сергей Клейнис и множество других украинских артистов и ведущий.

Читай также: Потап отпраздновал Новый год за границей и без Каменских

Летом 2019 года на кастинг 10 сезона пришли более 10 000 участников, среди них были и граждане таких стран, как Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Армения, Великобритания, Израиль и Канада.

Смотрите анонс первого выпуска “Голосу країни-10“:

Ранее сообщалось, что Монатик признан “артистом десятилетия“ в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.