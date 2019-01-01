Актрису "Мстителей" подозревают в убийстве родной матери

Молли Фицджеральд арестовали в канун Нового года за убийство матери.

Во вторник 31 декабря, американскую актрису Молли Фицджеральд арестовали по подозрению в убийстве собственной матери. Об этом сообщает Fox News.

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Как пишет издание, 38-летнюю артистку задержали после того, как сотрудники полиции обнаружили тело Патрисии Фицджеральд. Следователи предполагают, что актриса сама зарезала ножом 68-летнюю женщину. Причины нападения пока неизвестны. Судовое заседание должно пройти сегодня, 2 января.

Молли Фицджеральд в основном играла в малобюджетных фильмах. Самая крупная ее работа в кино - это эпизодическая роль девушки Старка в ленте “Капитан Америка: Первый мститель“.

Ранее сообщалось, что экс-жена звезды “Мстителей“ Джереми Реннера раскрыла неожиданные причины развода.

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