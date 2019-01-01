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Поехал за подарком в Германию: Екатерина Кухар похвасталась поступком мужа

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Екатерина Кухар призналась, что ее муж часто делает романтические поступки.
Поехал за подарком в Германию: Екатерина Кухар похвасталась поступком мужа
Поехал за подарком в Германию: Екатерина Кухар похвасталась поступком мужа
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Народная артистка Украины, балерина и судья “Танцев со звездами“ Екатерина Кухар дала интервью журналисту Славе Демину для программы “Слава+“.

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В разговоре с Деминым знаменитость разоткровенничалась о личной жизни. Кухар призналась, что ее муж Александр Стоянов часто делает романтические поступки. По словам звезды, однажды супруг отправился на авто в Германию, чтобы купить ей сережки. 

“Он часто делает для меня романтические поступки. Вот недавний, мне захотелось очень одни сережки, но в Киеве у нас их не было, они продавались в Германии. Я хотела их на Новый Год, билетов на самолет уже не было и он поехал на машине за ними. При чем не остался там на ночь, поехал туда, купил сережки, покушал и к Новому году под елочкой у меня был подарок“, - поделилась Екатерина.

Ранее муж Екатерины Кухар очаровал Сеть милым фото с сыном и дочкой.

 

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Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов
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Источник: Ivоna bigmir)net

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