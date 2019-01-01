Поехал за подарком в Германию: Екатерина Кухар похвасталась поступком мужа

Екатерина Кухар призналась, что ее муж часто делает романтические поступки.

Народная артистка Украины, балерина и судья “Танцев со звездами“ Екатерина Кухар дала интервью журналисту Славе Демину для программы “Слава+“.

Читай также: Екатерина Кухар едва не сорвала крестины дочери Натальи Холоденко

В разговоре с Деминым знаменитость разоткровенничалась о личной жизни. Кухар призналась, что ее муж Александр Стоянов часто делает романтические поступки. По словам звезды, однажды супруг отправился на авто в Германию, чтобы купить ей сережки.

“Он часто делает для меня романтические поступки. Вот недавний, мне захотелось очень одни сережки, но в Киеве у нас их не было, они продавались в Германии. Я хотела их на Новый Год, билетов на самолет уже не было и он поехал на машине за ними. При чем не остался там на ночь, поехал туда, купил сережки, покушал и к Новому году под елочкой у меня был подарок“, - поделилась Екатерина.

Ранее муж Екатерины Кухар очаровал Сеть милым фото с сыном и дочкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.