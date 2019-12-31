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Новый год 2020: Как звезды поздравили украинцев

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Украинские звезды поделились в Instagram праздничными снимками в честь Нового года.
Новый год 2020: Как звезды поздравили украинцев
Новый год 2020: Как звезды поздравили украинцев
instagram.com/olegg.vynnyk/

Все мы обожаем получать теплые пожелания в новогодние праздники. Вдвойне приятно, получать поздравления от известных людей.

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Украинские знаменитости в Instagram показали праздничные фотографии, а также поздравили своих поклонников и сограждан. Ivona собрала самые оригинальные и трогательные поздравления звезд.

  • Алла Мазур 
  • Наталья Могилевская
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С наступающим Новым годом, мои любимые! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее! Здоровья, настоящего счастья и приятных событий. Радуйтесь каждому дню, дарите радость и улыбки окружающим, верьте в себя и в свои силы! Пусть этот Новый год станет для Вас особенным. Я люблю вас! ❤ ️ Какие города на связи? Кто в ожидании боя курантов?🍾 #могилевская #натальямогилевская #2020 #снаступающим #сновымгодом #happynewyear

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

  • Тина Кароль

  • Катя Осадчая

  • Ольга Фреймут

  • Камалия

  • TAYANNA

  • Олег Винник

  • Оля Полякова

  • Екатерина Кухар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие мои, вот и подошёл к концу 2019 год! 🎄 Я благодарна ему за всё то, что он принёс нам...😃 Он был очень насыщенным и плодотворным, был наполнен новыми встречами, знакомствами и эмоциями, которые останутся в моей памяти навсегда...!🤩 ⠀ Я благодарна этому времени за настоящих друзей и большую любовь! ♥️ За минуты счастья и грусти, за волнительные встречи со зрителем, за вдохновение, за развитие и, надеюсь, успешное преодоление трудностей и достижение целей!💪🏻 ⠀ Пусть Новый 2020 год станет для вас годом исполнения задуманного, каким бы смелым оно вам ни казалось, мечтайте и верьте, всё возможно!✨ Посылайте во Вселенную ваши самые грандиозные запросы и получайте то, чего вы больше всего хотите!🎁 Эта та ночь, когда, сказка приходит в дом к тем, кто ее очень ждёт!😌 До новых встреч в новом году!🐭 ⠀ С любовью, Екатерина Кухар. ⠀ #happynewyear2020 #merrychristmas #happyholidays #magicnight

Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

  • Сергей Притула 

  • Сергей Бабкин

  • Настя Каменских
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy New Year!🎄Поздравляю всех с Новым Годом! 🥳 #2019 был очень насыщенным, крутым и поистине незабываемым! Я желаю вам мечтать! Помните, что мечты сбываются, если быть настойчивым и упорно идти к поставленной цели. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь😊 Будьте счастливы и никогда не бойтесь трудностей! ☝🏻 Пусть в новом #2020 году реализуются все ваши планы! Пусть в жизни будет огромное количество любви, теплоты и добра. Пусть все перемены будут к лучшему и служат вам лишь вдохновением. Впереди еще больше достижений, добра и любви! 😉 А теперь расскажите, вы уже написали ваши #NewYear #resolutions? Один из моих: я буду продолжать кайфовать от жизни каждую минуту и загадываю, чтобы каждый из вас был счастлив❤️😍 Напишите в комментариях один из ваших #NYresolutions, сохраните этот пост и в следующий Новый год, проверим их исполнение🥰 Я верю, что сбудется всёёё, что вы напишете!💋🎄#happynewyear #feliznavidad #сновымгодом

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

  • Александр Педан

  • Дзидзьо

  • Лилия Ребрик

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская очаровала Сеть новогодним фото.

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Теги: украинские звезды в Instagram, украинские звезды, Новый Год 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  01.01.2020, 14:31
Оценка:  0
гость
СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТЕПАНА БАНДЕРЫ!
ОТ ОДНОГО ИМЕНИ КОТОРОГО, КАЦАПСКУЮ МРАЗЬ, ДОЛБИТ ДО УСРАЧКИ!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!
СЛАВА УПА!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!
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