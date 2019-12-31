Украинские звезды поделились в Instagram праздничными снимками в честь Нового года.

Новый год 2020: Как звезды поздравили украинцев instagram.com/olegg.vynnyk/

Все мы обожаем получать теплые пожелания в новогодние праздники. Вдвойне приятно, получать поздравления от известных людей.

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Украинские знаменитости в Instagram показали праздничные фотографии, а также поздравили своих поклонников и сограждан. Ivona собрала самые оригинальные и трогательные поздравления звезд.

Алла Мазур

Наталья Могилевская

Тина Кароль

Катя Осадчая

Ольга Фреймут

Камалия

TAYANNA

Олег Винник

Оля Полякова

Екатерина Кухар

Сергей Притула

Сергей Бабкин

Настя Каменских

Александр Педан

Дзидзьо

Лилия Ребрик

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская очаровала Сеть новогодним фото.

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