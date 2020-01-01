Jerry Heil может стать участницей Нацотбора на "Евровидение 2020"

Украинская певица Jerry Heil хочет попробовать свои силы на "Евровидении 2020".

Популярная украинская исполнительница Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, задумалась об участии в национальном отборе на песенный конкурс “Евровидение 2020“. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

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Звезда призналась, что хочет попробовать свои силы в кастинге, однако она выслушала столько разных мнений, которые заставили ее засомневаться.

“Я маю відчуття, що варто спробувати свої сили, якщо пройду передкастинг (є такий етап). Але стільки різних думок вислухала з цього приводу! Наприклад, 1. що в разі, якщо не пройду, це може знизити лояльність аудиторії до мене 2.що пісню потрібно таку, щоб показати мій голос, а не просто з прикольним текстом 3. що сам конкурс ще нікому ні в чому не допоміг... #ітедеітепе“, - поделилась певица.

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Jerry Heil отметила, что не переживает только по поводу второго вопроса. У нее уже готова англоязычная песня с забавным текстом на важную социальную тему.

“У мене є стала думка лише з приводу другого питання. Я маю пісню зі ржачним текстом на важливу, на мою думку, соціальну тему. Я би хотіла, щоб вона прозвучала не тільки в межах України. Вона не обов’язково повинна показувати вокальні дані - тут це навіть зайве буде. + ніби Євробачення - не тільки вокальне змагання, наскільки я встигла переконатися за роки перегляду трансляцій. Єдине - пісня, яку маю, - англійською. І гри слів можуть не зрозуміти у нас...“, - написала исполнительница.

В конце поста Jerry Heil призналась, что запуталась в этом вопросе и попросила помощи в пользователей Сети.

“Я дуже заплуталася, мабуть. Потрібна ваша думка про те, як цей конкурс бачите збоку ви і чи є сенс вкладати зусилля“.

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Большинство подписчиков звезды отметили, что она достойна представлять Украину на “Евровидении 2020“.

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“Обов'язково спробуй! Ти гідна представляти Україну на Євро. На рахунок англомовної пісні: можна зробити задній фон з українськими субтитрами, співаючи англійською“, “Ты уже лучше и выше этого нелепого шоу“, “Тут все залежить чи тобі воно потрібно. На мою думку не варто йти, але хто я такий щоб щось комусь радити“, “Тут лише має сенс твоє бажання. Хочеш - іди. От і все“, “Имхо, твоя харизма заключается именно в текстах, которые на английском потеряют свою легкость, игру слов, шарм. Но попытка, конечно, не пытка“, “Попробовать стоит, мне кажется, ты 100% займёшь 1 место, красунька наша“, “Яна, все буде добре, як єврофан тобі говорю. В любому випадку, відбір тобі ніяк не нашкодить. Успіхів! Ми з тобою“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль вошла в состав жури национального отбора Украины на “Евровидение 2020“.

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