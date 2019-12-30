Александра Зарицкая призналась, что хочет сняться обнаженной для мужского глянца

Солистка группы KAZKA мечтает украсить обложку мужского журнала.

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Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая сделала неожиданное заявление. Во время интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“ певица призналась, что мечтает об обнаженной фотосессии для мужского журнала.

“Чтобы быть на обложке глянца я хочу еще немного привести себя в форму, но это моя одна из мечт“, - рассказала артистка.

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Кроме того, Александра вспомнила о новом провокационном клипе группы KAZKA. Девушка призналась, что постепенно готовила фанов к откровенному видео с помощью постов в Instagram.

“До нового откровенного клипа я готовила свою публику через фото в Instagram, там где видно немножко попку. Сейчас в комментариях уже пишут, что я забрала лавры у MARUV, теперь мы пошлые“, - поделилась Зарицкая.

Напомним, ранее группа Kazka выпустила “горячий“ клип с пикантными сценами.

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