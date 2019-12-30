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Александра Зарицкая призналась, что хочет сняться обнаженной для мужского глянца

Комментариев: 1
Солистка группы KAZKA мечтает украсить обложку мужского журнала.
Александра Зарицкая призналась, что хочет сняться обнаженной для мужского глянца
Александра Зарицкая призналась, что хочет сняться обнаженной для мужского глянца
instagram.com/kazka.band

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Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая сделала неожиданное заявление. Во время интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“ певица призналась, что мечтает об обнаженной фотосессии для мужского журнала.

“Чтобы быть на обложке глянца я хочу еще немного привести себя в форму, но это моя одна из мечт“, - рассказала артистка.

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Кроме того, Александра вспомнила о новом провокационном клипе группы KAZKA. Девушка призналась, что постепенно готовила фанов к откровенному видео с помощью постов в Instagram.

“До нового откровенного клипа я готовила свою публику через фото в Instagram, там где видно немножко попку. Сейчас в комментариях уже пишут, что я забрала лавры у MARUV, теперь мы пошлые“, - поделилась Зарицкая.

Напомним, ранее группа Kazka выпустила “горячий“ клип с пикантными сценами.

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Теги: Александра Зарицкая, KAZKA
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.12.2019, 10:11
Оценка:  +2
гость
Это будет зрелище не для слабонервных...Обнажать рыхлые стокилограммовые телеса-это нужно быть самолюблённой и несамокритичной. Да и вид просто неэстетичный. Поёшь-пой, а зачем трусы снимать?
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