Alyona Alyona вошла в число 50 новых артистов 2020 года

The Guardian обнародовали ежегодный рейтинг.

Украинская исполнительница Alyona Alyona попала в ТОП-50 издания The Guardian как лучший новый артист. Рэпершу назвали звездой, разрушающей все стереотипы.

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Британская газета The Guardian опубликовала список “50 новых артистов 2020 года“. 28-летняя украинка Alyona Alyona расположилась в списке рядом с мировыми звездами в различных музыкальных жанрах.

Издание отметило, что своими текстами и устойчивой жизненной позицией Алене удается вдохновлять слушателей на новые свершения и ликвидировать предубеждения относительно внешности и места женщины в социуме.

Бывшая воспитательница детского сада, украинская рэперша Alyona Alyona в своей музыке не использует нецензурную лексику в случае, если ее услышат дети. Но ее рэп с оттенком традиционных вокальных мелодий не такой уж и беззубый. Она “читает“ о своей привычной жизни, касаясь тем феминизма, бодипозитива и толерантности к внешности, – отметили авторы ТОПа.

Кроме этого, трек “Пушка“ Alyona Alyona вошел в общий плейлист тех певцов, которым прогнозируют международный творческий успех в следующем году.

Напомним, что ранее Джамала и alyona alyona сняли клип о хейтерстве “Забирай“.

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