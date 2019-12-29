Мелани Панайоту была обнаружена мертвой в своем доме в Лондоне.

Сестру Джожджа Майкла нашли мертвой в день смерти певца Скриншот

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55-летняя сестра покойного певца Джорджа Майкла - Мелани Панайоту найдена мертвой в своем доме в Лондоне. Женщина умерла в рождественский вечер, 25 декабря, сообщают СМИ.

В тот же день три года назад, 25 декабря 2016 года, умер британский певец Джордж Майкл.

Джордж и Мелани Фото из открытых источников

Согласно информации, тело Мелани обнаружила ее старшая сестра. Причина смерти не установлена, но полиция пока не видит в ней ничего подозрительного. Члены семьи Панайоту прокомментировали случившееся.

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Подтверждаем, что Мелани внезапно скончалась. Просим уважать нашу личную жизнь в трудное время, - передают слова семьи журналисты.

Джордж Майкл умер, когда ему было 53 года. Экспертиза установила, что смерть звезды была естественной, и нет оснований думать, что к ней привели подозрительные обстоятельства.

Напомним, что ранее бойфренд Джорджа Майкла рассекретил причину смерти певца.

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