Сестру Джожджа Майкла нашли мертвой в день смерти певца
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55-летняя сестра покойного певца Джорджа Майкла - Мелани Панайоту найдена мертвой в своем доме в Лондоне. Женщина умерла в рождественский вечер, 25 декабря, сообщают СМИ.
В тот же день три года назад, 25 декабря 2016 года, умер британский певец Джордж Майкл.
Согласно информации, тело Мелани обнаружила ее старшая сестра. Причина смерти не установлена, но полиция пока не видит в ней ничего подозрительного. Члены семьи Панайоту прокомментировали случившееся.
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Подтверждаем, что Мелани внезапно скончалась. Просим уважать нашу личную жизнь в трудное время, - передают слова семьи журналисты.
Джордж Майкл умер, когда ему было 53 года. Экспертиза установила, что смерть звезды была естественной, и нет оснований думать, что к ней привели подозрительные обстоятельства.
Напомним, что ранее бойфренд Джорджа Майкла рассекретил причину смерти певца.
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