Замужняя дочь Кузьмы Скрябина рассказала, как бы ее отец отнесся к свадьбе

Дочь украинского музыканта на днях вышла замуж.

Дочь украинского музыканта и лидера группы “Скрябин“ Андрея Кузьменко, погибшего в 2015 году, вышла замуж. Мария-Барбара рассказала о своих отношениях с отцом, а также о том, принял бы ее возлюбленного звездный папа.

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Так, по словам девушки у них с Андреем Кузьменко были очень теплые и доверительные отношения. Она отметила, что ее супруг понравился бы отцу.

Мы с папой всегда очень доверяли друг другу. Мы были очень близки, поэтому он бы однозначно хорошо отнесся к моему мужу, - сказала невеста в программе “Светская жизнь“.

Избранником дочери Кузьмы Скрябина стал Виктор Тур. Парень учится с Марией Барбарой на одном курсе в Киевском медицинском университете имени А. А. Богомольца. В будущем он будет хирургом, а вот дочь легендарного певца – дерматологом-косметологом.

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Ранее мы писали, что певец Виктор Павлик женится на молодой возлюбленной.

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