Джастин Бибер заявил о возвращении на сцену

Артист анонсировал новый альбом и турне.

Канадский музыкант Джастин Бибер, который еще в марте заявил, что уходит со сцены, решил вернуться к музыке. Певец обнародовал название и дату выхода нового трека, а также анонсировал гастрольный тур.

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Согласно информации, которую Бибер опубликовал на своей странице в Инстаграм, 3 января выйдет его первая песня “Yummy“ из пятого студийного альбома.

Как люди, мы несовершенны. Мое прошлое, мои ошибки, все то, что я пережил, привело меня к истине. Я чувствую, что эта музыка отличается от предыдущих альбомов только потому, что я нашел свое место в жизни. Я рад исполнить его и гастролировать. У каждого из нас разные истории. Я счастлив поделиться своей, - написал Джастин в социальной сети.

instagram.com/justinbieber/

Его тур стартует 14 мая в Сиэтле и завершится 26 сентября в Ист-Ратерфорде. Всего исполнитель планирует дать концерты в 50 городах США и Канады.

Напомним, что ранее Селена Гомес намекнула на неверность Джастина Бибера в новой песне.

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