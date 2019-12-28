Умерла актриса из фильма "Лолита" Сью Лайон

Звезда скончалась на 74-ом году жизни.

Американская актриса Сью Лайон скончалась в возрасте 73 лет. Она снялась в кинофильмах “Ночь игуаны“, “7 женщин“ и “Вздорный человек“, однако наибольшую популярность еще в в 14-летнем возрасте ей принесла роль Лолиты в картине Стенли Кубрика.

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О смерти Сью Лайон информирует The New York Times со ссылкой на друга актрисы Фила Сиракопулоса. Причины смерти звезды пока не афишируются.

В 1962 году Сью Лайон выбрали среди 800 претенденток на героиню в фильме режиссера Стэнли Кубрика по роману Владимира Нобокова “Лолита“. За своего персонажа актриса получила Золотой глобус в номинации “Самая многообещающая актриса“.

На протяжении 1970-х годов она играла второстепенные роли в кино и на телевидении. Прекратила сниматься к началу 1980-х годов.

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