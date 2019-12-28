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Умерла актриса из фильма "Лолита" Сью Лайон

Комментариев: 1
Звезда скончалась на 74-ом году жизни.
Умерла актриса из фильма "Лолита" Сью Лайон
Умерла актриса из фильма "Лолита" Сью Лайон
Скриншот

Американская актриса Сью Лайон скончалась в возрасте 73 лет. Она снялась в кинофильмах “Ночь игуаны“, “7 женщин“ и “Вздорный человек“, однако наибольшую популярность еще в в 14-летнем возрасте ей принесла роль Лолиты в картине Стенли Кубрика.

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О смерти Сью Лайон информирует The New York Times со ссылкой на друга актрисы Фила Сиракопулоса. Причины смерти звезды пока не афишируются. 

В 1962 году Сью Лайон выбрали среди 800 претенденток на героиню в фильме режиссера Стэнли Кубрика по роману Владимира Нобокова “Лолита“. За своего персонажа актриса получила Золотой глобус в номинации “Самая многообещающая актриса“.

На протяжении 1970-х годов она играла второстепенные роли в кино и на телевидении. Прекратила сниматься к началу 1980-х годов.

Ранее мы сообщили о смерти известного английского актера Тони Бриттона.

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Теги: Сью Лайон, Лолита, актриса, умерла
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.12.2019, 17:23
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, у Лолиты не то что срака, но и пиздень стала морщинистой!
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