Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Миша Романова рассказала правду о своих отношениях с Максом Барских

Комментариев: 1
Долгое время ходят слухи о романе артистов.
Миша Романова рассказала правду о своих отношениях с Максом Барских
Миша Романова рассказала правду о своих отношениях с Максом Барских
ivona.bigmir)net

Певица и экс-участница группы “ВИА Гра“ Миша Романова рассказала, какие на самом деле отношения связывают их с Максом Барских. Напомним, что поклонники звезд давно считают, что Макс и Миша встречаются.

Читай также: Миша Романова представила mood video на песню “Зачем“

Накануне в интервью для нового выпуска Youtube-шоу “Ходят слухи“ Романова призналась, что страсть и любовь между ней и ее продюсером все-таки была.

Макс мой очень хороший друг. Мы никогда не подтверждали, что у нас есть какие-то отношения. Мы действительно очень родные друг другу люди и у нас были разные этапы. Действительно, мы раньше любили друг друга и любим сейчас. У нас всегда был этап развития всех этих отношений. Люди уже просто приписывают как они видят это со своей стороны, - сказала артистка.

instagram.com/max_barskih

Недавно мы писали, что Миша Романова призналась, почему на самом деле покинула группу “ВИА Гра“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Миша Романова, Макс Барских, романы звезд, отношения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  28.12.2019, 15:11
Оценка:  0
гость
Ну сколько можно пиарить этого гомика Барских, который живёт с Бадоевым уже который год ... смешно и грустно читать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь