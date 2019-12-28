Миша Романова рассказала правду о своих отношениях с Максом Барских

Долгое время ходят слухи о романе артистов.

Певица и экс-участница группы “ВИА Гра“ Миша Романова рассказала, какие на самом деле отношения связывают их с Максом Барских. Напомним, что поклонники звезд давно считают, что Макс и Миша встречаются.

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Накануне в интервью для нового выпуска Youtube-шоу “Ходят слухи“ Романова призналась, что страсть и любовь между ней и ее продюсером все-таки была.

Макс мой очень хороший друг. Мы никогда не подтверждали, что у нас есть какие-то отношения. Мы действительно очень родные друг другу люди и у нас были разные этапы. Действительно, мы раньше любили друг друга и любим сейчас. У нас всегда был этап развития всех этих отношений. Люди уже просто приписывают как они видят это со своей стороны, - сказала артистка.

instagram.com/max_barskih

Недавно мы писали, что Миша Романова призналась, почему на самом деле покинула группу “ВИА Гра“.

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