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Добавить в плейлист: MONATIK выпустил ЕР "Мріяти не шкідливо"

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Артист сделал сюрприз поклонникам.
MONATIK выпустил ЕР "Мріяти не шкідливо"
MONATIK выпустил ЕР "Мріяти не шкідливо"
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Украинский мультиартист MONATIK выпустил миниальбом “Мріяти не шкідливо“, в который вошли четыре украиноязычных трека. Об этом Дима написал в социальной сети.

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Так, на странице MONATIK в Инстаграм появился пост, где певец презентует свой ЕР.

Подарки от нашей команды не заканчиваются. Специально для Вас, мы выпустили EP из песен, которые в течении, почти, двух лет Вы ждали и спрашивали о них. 13 минут о главном и важном, - написал в публикации Дмитрий Монатик.

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В мини-альбом вошли четыре композиции: “Мріяти не шкідливо“, “Свято наближається“, “Батькам“, “Краса“.

Ранее в сети появились фото MONATIK в детстве.

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Теги: MONATIK, альбом, певец
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