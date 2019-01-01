Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Голливудский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство. Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о присвоении гражданства страны голливудскому актеру в пятницу, 27 декабря.
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Оскароносный Том Хэнкс является большим любителем Греции. У него есть дом в стране, где он проводит много времени, а его жена Хэнкса Рита Уилсон имеет греческое происхождение. Хэнкс также является прихожанином Константинопольского патриархата с 1988 года.
В официальном постановлении президента Прокописа Павлопулоса отмечается, что гражданство предоставляется тем, кто “сделал исключительные услуги стране или чья натурализация служит общественным интересам“.
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