Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство

Оказывается, знаменитость является большим поклонником Греции.

Голливудский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство. Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о присвоении гражданства страны голливудскому актеру в пятницу, 27 декабря.

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Оскароносный Том Хэнкс является большим любителем Греции. У него есть дом в стране, где он проводит много времени, а его жена Хэнкса Рита Уилсон имеет греческое происхождение. Хэнкс также является прихожанином Константинопольского патриархата с 1988 года.

В официальном постановлении президента Прокописа Павлопулоса отмечается, что гражданство предоставляется тем, кто “сделал исключительные услуги стране или чья натурализация служит общественным интересам“.

Том Хэнкс и Рита Уилсон Instagram

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