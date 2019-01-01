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Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство

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Оказывается, знаменитость является большим поклонником Греции.
Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
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Голливудский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство. Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о присвоении гражданства страны голливудскому актеру в пятницу, 27 декабря.

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Оскароносный Том Хэнкс  является большим любителем Греции. У него есть дом в стране, где он проводит много времени, а его жена Хэнкса Рита Уилсон имеет греческое происхождение. Хэнкс также является прихожанином Константинопольского патриархата с 1988 года.

В официальном постановлении президента Прокописа Павлопулоса отмечается, что гражданство предоставляется тем, кто “сделал исключительные услуги стране или чья натурализация служит общественным интересам“.

Том Хэнкс и Рита Уилсон
Том Хэнкс и Рита Уилсон
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Накануне украинская певица Оля Полякова получила сразу две награды за лучшие песни 2019 года.

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Теги: Том Хэнкс, актер, гражданство
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