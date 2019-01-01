Элтон Джон получил почетный британский орден

Певец награжден почетным орденом Соединенного Королевства.

Известный британский исполнитель Элтон Джон получил орден Кавалеров Почета Великобритании за выдающийся вклад в музыку.

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Правительство Великобритании в канун Нового года представило список из более чем тысячи лауреатов почетных британских орденов Соединенного Королевства. В него вошли как знаменитости, так и простые люди, пишет The Guardian.

Среди лауреатов оказались британский музыкант сэр Элтон Джон, за выдающиеся достижения в музыке, барабанщик группы Queen Роджер Тейлор и вокалист Snow Patrol Гэри Лайтбоди.

Отмечается, что карьера Элтона Джона охватила более пяти десятилетий, он продал более 300 миллионов пластинок по всему миру и использовал свою известность для продвижения 23 благотворительных организаций.

Недавно мы писали, что черновик песни Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов.

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