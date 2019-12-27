Украинские исполнители Олег Скрипка и Кристина Соловий готовят к выпуску видеоклип на чувственную песню "Зима".

24 января состоится одна из самых интересных премьер в новом году: украинские артисты Олег Скрипка и Кристина Соловий выпустят совместный видеоклип на песню “Зима“, что впоследствии войдет в сольный альбом Олега Скрипки.

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Кроме того, в этот день поклонники смогут увидеть и услышать звездный тандем в Киевском планетарии, где их будет ждать невероятное шоу на самом куполе страны. Олег Скрипка отметил:

“Мы решили продолжить зимние празднования и подарить нашим друзьям и сторонникам еще один волшебный вечер. По сей день мы готовим специальную программу: вас ждет яркое шоу, праздничная атмосфера и приятные сюрпризы!“.

Олег Скрипка и Кристина Соловий представят совместный клип "Зима" Пресс-служба

Идея создать совместную песню возникла спонтанно, когда Олег услышал по радио музыку певицы. Очарованный ее голосом, он предложил Кристине Соловий исполнить с ним песню. С первого дубля они записали чувственную и лирическую композицию.

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Клип в стиле легкого барокко, а также чувственный совместный танец в ритме слоу-фокс точно передают настроения песни. Режиссер Юрий Движон, который живет в Калифорнии, создал этот клип за один день. Сама же песня была записана на студии звукозаписи VVstudio.

Напомним, ранее Кристина Соловий выпустила нежный клип на песню “Про весну“.

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