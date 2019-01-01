Читайте эксклюзивное интервью Аллы Костромичевой.

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Имя победительницы третьего сезона модельного реалити назовут уже сегодня. На кого изначально ставила ведущая проекта, а кто не оправдал ее ожиданий? Все это – в эксклюзивном интервью для ivona.bigmir.net

Пока что на место победительницы претендуют три участницы – 25-летняя Катя Куличенко по прозвищу Тетя Мотя из Запорожья, 16-летняя школьница Наташа Масловская из Харькова и 25-летняя мама в декрете из села в Черновицкой области Мальвина Чукля. Эксперты “Топ-модели по-украински“ на Новом канале не смогли сразу решить, кто достоин финала, поэтому устроили девушкам дополнительные испытания, и в финальном выпуске определили и двух лучших, и победительницу.

- На последней неделе в Турции все наши участницы показали одинаковый уровень работы, - говорит ведущая Алла Костромичева. – Точнее, лажали все! Поэтому мы не смогли выбрать финалисток и отправили всех троих в Киев.

Расскажите о каждой девушке – почему в полуфинале оказались именно они?

Все просто – потому что лучше всех работали. Наташа Масловская – универсальный боец. Хорошая, адекватная, спокойная. На нее можно положиться, и она стабильно демонстрирует хорошую работу. И, в отличие от некоторых других участниц, не закатывает истерики. Это уже готовая профессиональная модель.



Алла Костромичева рассказала, кто мог попасть в "Топ-модели по-украински" Пресс-служба

Мальвина Чукля – очень сильная участница. Она постоянно удивляет на испытаниях своими креативными идеями. На дефиле на верблюдах выехала задом наперед, прошла пробы в турецкий сериал, идеально выучив текст на турецком, с первого дубля. А еще она приятный собеседник и умеет найти подход к разным людям, что очень важно для модели.



Алла Костромичева рассказала, кто мог попасть в "Топ-модели по-украински" Пресс-служба

Катя Куличенко – пример огромного роста. Неуверенная в себе девушка, которая пришла на проект, и красавица, которая претендует на место в финале – два разных человека. Вот так можно снять с девушки наращенные ресницы, заставить ее поверить в себя – и все, готовая модель!

А если серьезно, Катя неделя за неделей убеждала нас, что достойна, что может и хочет. И это круто.



Алла Костромичева рассказала, кто мог попасть в "Топ-модели по-украински" Пресс-служба

На старте проекта вы видели эту тройку в полуфинале?

- Кого-то – да, кого-то – нет. Не буду пока что раскрывать всех карт. Но мои фаворитки менялись неделя за неделей. Например, изначально я была в восторге от Гоши Верховцевой. Когда мы побрили ее наголо, она стала настолько яркой, что затмевала все вокруг. Я была уверена, что она далеко пройдет. Но нет, казалось, что ей скучно на проекте, что он ей вообще не интересен. Был момент, когда я верила, что до финала дойдет Катя Чечеленко. У нее потрясающая внешность и параметры, и в середине проекта она начала показывать стабильный рост. Катя прошла дальше, чем Гоша, но в Турции тоже сдулась. А еще мне нравилась Настя Леухина по прозвищу ХТЗ. Но она вылетела с проекта исключительно из-за своего поведения – оскорбляла и дралась с участницами.



Алла Костромичева рассказала, кто мог попасть в "Топ-модели по-украински" Пресс-служба

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Этот сезон тем и интересен, что непредсказуем. Если в предыдущем можно было просчитать, кто пройдет до пятерки, тройки, то в третьем мои “топы“ менялись каждую неделю. Но я точно могу сказать, что в третьем сезоне “Топ-модели по-украински“ победила достойная участница.

Смотрите финал третьего сезона “Топ-модели по-украински“ сегодня, в пятницу, 27 декабря, в 19:00 на Новом канале

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