Ласточкин стал героем шоу "Кто против блондинок?" .

Игорь Ласточкин пережил животных и блондинок Пресс-служба

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На этой неделе в шоу “Кто против блондинок?“ на Новом канале с беловолосыми красавицами боролся телеведущий и комик Игорь Ласточкин. Во время игры парень продемонстрировал свои смекалку и находчивость, а еще, как и положено юмористу, он много шутил.

Пресс-служба

Тема программы – «Как у животных». Девушки не только подготовили для Игоря задания, связанные с животными, но и сами перевоплотились в хитреньких лисичек. Свои образы они использовали, как тайное оружие, и пытались соблазнить телеведущего.

Пресс-служба

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А еще блондинки подготовили для него испытания с настоящими животными. В студию шоу они привели карликового песика «вельш-корги», с которым телеведущему надо было найти общий язык. Затем блондо-бомба Анна вызвала Игоря на баттл «ловля рыбы голыми руками».

Пресс-служба

Игорь Ласточкин, несмотря на все провокации девушек, уверенно дошел до финала. И так же легко справился с суперзаданием. Первым оборвал лепестки ромашки с головы беловолосой красавицы.

Пресс-служба

За кулисами он нам признался, что в детстве не гадал на цветке «любит или не любит», ведь артист родом из Казахстана, а там ромашки встречаются редко.

Пресс-служба

А вот одуванчик мне несколько раз в рот запихивали, – с улыбкой рассказал Игорь.

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