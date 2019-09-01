"Зважені" до и после: Как изменились участники 9 сезона шоу
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Вчера, 26 декабря, в эфир вышел финальный выпуск передачи “Зважені і щасливі“ на канале СТБ. В финале определили 3 победителей - приз за домашнее похудение получила Людмила Чаднова из желтой команды - она сбросила 76 кг., а самыми похудевшими участниками в лагере стали Наталья Кириленко и Павел Назаренко - они суммарно сбросили 141 кг.
Предлагаем фото всех участников 9 сезона до и после похудения:
Команда Иракли Макацария:
Тамара Мумладзе (29 лет, начальный вес - 123 кг)
Алена Гребенюк (43 года, начальный вес - 107 кг)
Сергей Бовтюк (42 года, 148 кг)
Наталья Кириленко (26 лет, начальный вес -118 кг)
Николай Крицкий (28 лет, начальный вес - 223 кг)
Лала Алиева (23 года, начальный вес - 178 кг)
Инна Мазура (29 лет, начальный вес - 100 кг)
Павел Назаренко (32 года, начальный вес - 182 кг)
Команда Марины Боржемской
Екатерина Лукьяшко (25 лет, начальный вес -127 кг)
Александр Гончаров (30 лет, начальный вес -167 кг)
Анна Богачова (23 года, начальный вес -123 кг)
Николай Ворошнов (33 года, начальный вес - 220 кг)
Рима Пенджиева (35 лет, начальный вес -122 кг)
Евгений Москаленко (33 года, начальный вес -150 кг)
Людмила Чаднова (33 года, начальный вес -144 кг)
Тарас Яцемирский (31 год, начальный вес -174 кг)
Ранее мы писали, что участница Зважених сделала Марине Боржемской необычный подарок.
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