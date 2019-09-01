Фото всех участников программы - до и после похудения.

"Зважені" до и после: Как изменились участники 9 сезона шоу Пресс-служба

Читай также: Зважені і щасливі: Кто стал победителем самого результативного сезона шоу

Вчера, 26 декабря, в эфир вышел финальный выпуск передачи “Зважені і щасливі“ на канале СТБ. В финале определили 3 победителей - приз за домашнее похудение получила Людмила Чаднова из желтой команды - она сбросила 76 кг., а самыми похудевшими участниками в лагере стали Наталья Кириленко и Павел Назаренко - они суммарно сбросили 141 кг.

Предлагаем фото всех участников 9 сезона до и после похудения:

Команда Иракли Макацария:

Тамара Мумладзе (29 лет, начальный вес - 123 кг)

instagram.com/thebiggestloserua

(43 года, начальный вес - 107 кг)

facebook.com

Сергей Бовтюк (42 года, 148 кг)

Наталья Кириленко (26 лет, начальный вес -118 кг)

instagram.com/thebiggestloserua

Николай Крицкий (28 лет, начальный вес - 223 кг)

instagram.com/thebiggestloserua

instagram.com/thebiggestloserua

Лала Алиева (23 года, начальный вес - 178 кг)

instagram.com/alieva7896

Инна Мазура (29 лет, начальный вес - 100 кг)

instagram.com/inna6613

Павел Назаренко (32 года, начальный вес - 182 кг)

instagram.com/maqatsa

Команда Марины Боржемской

Екатерина Лукьяшко (25 лет, начальный вес -127 кг)

instagram.com/uzelkova.marina

Александр Гончаров (30 лет, начальный вес -167 кг)

instagram.com/uzelkova.marina

Анна Богачова (23 года, начальный вес -123 кг)

instagram.com/uzelkova.marina

Николай Ворошнов (33 года, начальный вес - 220 кг)

instagram.com/uzelkova.marina

Рима Пенджиева (35 лет, начальный вес -122 кг)

instagram.com/thebiggestloserua/

instagram.com/rima.pendgieva

Евгений Москаленко (33 года, начальный вес -150 кг)

instagram.com/uzelkova.marina

Людмила Чаднова (33 года, начальный вес -144 кг)

instagram.com/uzelkova.marina

Тарас Яцемирский (31 год, начальный вес -174 кг)

instagram.com/thebiggestloserua/

Ранее мы писали, что участница Зважених сделала Марине Боржемской необычный подарок.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.