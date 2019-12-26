Стали известны имена победителей 9 сезона в двух номинациях.

Зважені і щасливі: Кто стал победителем самого результативного сезона шоу instagram.com/thebiggestloserua

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Сегодня, 26 декабря, состоялся зрелищный финал самого весомого шоу страны Зважені і щасливі“. Вся страна услышала имя победителей, которые в течение полугода совершенствовали свое тело, проходя через тяжелые испытания и полностью изменив свой способ жизни. В конце эфира ведущая Анита Луценко назвала имя победителя в категории “домашнее похудение“, а также ту пару финалистов, которые после контрольного взвешивания сбросили больше всего килограммов.

В начале выпуска все участники шоу вышли на сцену в шикарных нарядах, часть из которых предоставил украинский дизайнер Андре Тан. Участники выходили по очереди - то из команды Марины Боржемской, то из команды тренера-новичка Ираклия Макацарии. Люди, которых мы еще полгода назад видели с лишним весом в растянутых футболках - появлялись на сцене в элегантных костюмах и мини-юбках.

Трогательным моментом стал подарок тренера одной из участниц. Иракли Макацария подарил Лале корзину роз.

Ведущая Анита Луценко сделала замечание Римме, на что та ответила, что довольна результатом, поскольку участвует в конкурсе пышнотелых моделей в США.

Изюминкой эфира стало предложение руки и сердца - Паша Назаренко предложил Наташе Кириленко выйти за него замуж.

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Далее следовало взвешивание - участники переоделись в футболки и велосипедки и по очереди становились на весы.

Главная борьба развернулась в конце между участниками команды Марины Боржемской.

Победителем и обладателем приза за домашнее похудение - 100 тыс грн. - стала “желтая“ Людмила, она сбросила со 144 до 68 кг - Люда похудела на 52, 78%. Она выиграла у своего партнера по проекту Александра с преимуществом в несколько процентов.

Далее на весы стали две команды финалистов - “коричневые“ Женя и Тамара и “розовые“.

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instagram.com/evgenii_moskalenko86

Коричневые вдвоем сбросили 123 кг. - 45, 5 %.

После некоторой паузы Анита Луценко объявила победителей - выиграли “розовые“ Паша и Наташа - они суммарно сбросили 141 кг. - 47%.

instagram.com/nazarenko_pash

instagram.com/nazarenko_pash

Ранее мы писали, что Марина Боржемская рассказала, готова ли к новым отношениям.

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