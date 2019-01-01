"АLLO!": El Кравчук выпустил новый зажигательный трек

Певец El Кравчук презентовал новую песню "АLLO!" и признался, что однажды у него был контакт с пришельцами.

Украинский исполнитель и телеведущий El Кравчук, настоящее имя которого Андрей Остапенко, порадовал своих поклонников новым хитом. Артист презентовал композицию под названием “АLLO!“. Премьера песни состоялась 25 декабря на официальном ютуб-канале певца.

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Отметим, что свежий трек вошел новый альбом El Кравчука “Hello, Jenet“. Исполнитель заявил, что посвятил песню “АLLO!“ планете-двойнику Земли. Артист считает, что у каждого элемента на нашей планете есть зеркальное отражение в бесконечных просторах галактики и всему нашему технологическому прогрессу мы обязаны инопланетянам.

Кроме того, артист признался, что 10 лет назад у него состоялся контакт с пришельцами. Это событие заставило знаменитость по другому посмотреть на мир. “Мы не одиноки во вселенной”, - об этом El Кравчук поёт в новом разрывном хите, автором которого стал Михаил Некрасов.

Ранее сообщалось, что группа “The Hardkiss“ представила свою версию “Щедрика“.

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