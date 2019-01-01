Группа "Бумбокс" выпустила новый хит на слова Леси Украинки - видео

Известная украинская группа Бумбокс порадовала поклонников новым клипом. Музыканты выпустили одно 7-минутное видео одновременно на две композиции “Твій номер“ и “Плющ“ с нового альбома “Тайный код: Рубикон“. Премьера ролика состоялась 24 декабря в 12:00 на официальном ютуб-канале группы.

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Отметим, что в песне “Плющ“ музыкальный коллектив во главе с Андреем Хлывнюком использовали тест стихотворения украинской поэтессы Леси Украинки “Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти…“.

“Це пісня на слова Лесі Українки. Це романс. Пісня, в якій я хотів лишити лише вокал та гітару, але розуміючи, що для когось, зокрема для мене, цей запис залишиться надовго, додав туди також струнні партії. про Лесю Українку. Леся Українка не повинна бути мідною постаттю на постаменті. Це жива людина, яка любила життя. Давайте, не робити з класиків літератури та поезії ікон, але при цьому давайте пам’ятати їх. Адже повертаючись до срібної доби, розумієш наскільки глибоко, наскільки сильно, наскільки емоційно віддано люди вміли кохати і жити, як обережно, і водночас, пристрасно вони існували. Пісня “Плющ“ для мене особисто – це, коли я думаю, що дуже талановитий, тоді я читаю українську поезію і йду, як казав Окуджава, мити посуд“, - прокомментировал лидер группы “Бумбокс“.