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Звезда "Супермодели по-украински" Виктория Маремуха объявила о помолвке

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Ведущая "Ранку з Україною" и участница шоу "Супермодель по-украински" выходит замуж за француза.
Звезда "Супермодели по-украински" Виктория Маремуха объявила о помолвке
Звезда "Супермодели по-украински" Виктория Маремуха объявила о помолвке
instagram.com/vicky_mare

Финалистка второго сезона проекта “Супермодель по-украински“ и ведущая утреннего шоу “Ранок з Україною“ Виктория Маремуха сообщила фанам о переменах в личной жизни. Звезда рассказала, что получила предложение руки и сердца.

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О помолвке девушка написала на своей странице в Instagram. Виктория опубликовала несколько снимков со своим женихом, французом Луи. На фото счастливая девушка демонстрирует помолвочное кольцо. 

“Я сказала “oui”, - подписала серию ярких снимков Маремуха.

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Скриншот

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Скриншот

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала архивные фото со свадьбы.

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Теги: Виктория Маремуха
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Источник: Ivоna bigmir)net
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