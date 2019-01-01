Звезда "Супермодели по-украински" Виктория Маремуха объявила о помолвке

Ведущая "Ранку з Україною" и участница шоу "Супермодель по-украински" выходит замуж за француза.

Финалистка второго сезона проекта “Супермодель по-украински“ и ведущая утреннего шоу “Ранок з Україною“ Виктория Маремуха сообщила фанам о переменах в личной жизни. Звезда рассказала, что получила предложение руки и сердца.

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О помолвке девушка написала на своей странице в Instagram. Виктория опубликовала несколько снимков со своим женихом, французом Луи. На фото счастливая девушка демонстрирует помолвочное кольцо.

“Я сказала “oui”, - подписала серию ярких снимков Маремуха.

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Напомним, ранее Лилия Ребрик показала архивные фото со свадьбы.

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