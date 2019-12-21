Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф сыграет в новом фильме Marvel
Британский актер театра и кино Дэниел Рэдклифф, который стал всемирно известным после роли Гарри Поттера, сыграет супергероя в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом сообщает Comic Book.
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Как пишет издание, Рэдклифф получит главную роль в картине “Лунный рыцарь“. Актер перевоплотится в агента ЦРУ. Персонаж умеет быстро исцеляется от ранений, владеет боевым искусством и имеет астральное зрение. Однако, он страдает от психологических проблем.
Съемки будущего фильма “Лунный рыцарь“ пройдут в Великобритании. Премьера картины состоится в 2021 году.
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