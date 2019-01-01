Билык, Холоденко и Салем рассказали Podium Kids о своих детях

Семейные ценности – не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь.

В рамках спецпроекта ведущего глянца о детской моде в Украине Podium Kids известные семьи приоткрыли занавес своих взаимоотношений с родными людьми, поделились личными историями о самом главном достижении в жизни каждого — семье.

Безусловно, отношения родителей и детей изнутри самобытны, как и каждый из героев в своем таланте и профессиональных качествах.

За настроение и атмосферу в студии, во время фотосессии, отвечали маленькие герои проекта. Малыши ни секунды не давали скучать съемочной группе и звездным родителям.

Сын Ирины Билык Табриз, в свои 4 года, в считанные секунды разобрал на мелкие детали игрушечный самосвал.

«Табриз очень веселый и трудолюбивый. Ему главное не мешать. Вот недавно он раскрутил отверткой кровать, буквально разобрал ее», - говорит Ирина Билык.

Задача команды, в лице фотографа, ловить моменты. Посредством фотографии передать эпизод из жизни семьи.

Так удивительно наблюдать за похожими улыбкой, мимикой, взглядом родителя и его ребенка.

В рамках проекта герои рассказали, что вкладывает в понятие «семейные ценности».

Ирина Билык: Семейные ценности для меня — уважение детей к родителям и наоборот

Важно, чтобы все родственники поддерживали друг друга даже в те дни, когда весь мир против. Ведь “благодаря такой помощи человек обретает силу, которая помогает многое преодолеть» - рассказала Ирина Билык.

Также Ирина Билык поделилась ярким воспоминанием из детства:

«Я отчетливо помню тот день, когда начала писать стихи. Немного времени спустя, приехав к бабушке в деревню, я шла по полю, придумывала стихи на ходу и пела. Пела колоскам, деревьям и мне тогда казалось, что они - мои зрители, которые радуются и аплодируют»

Артем Гагарин: «В семейных отношениях прежде всего ценю честность, когда можно открыто говорить о чем угодно, не боясь осуждения. Это обнадеживает и укрепляет связь между людьми». Шоумен также поведал о семейной традиции длиною в 9 лет:« Когда Мите исполнился годик, я подарил ему футболку с единичкой, выполненной из коллажа его фотографий. На протяжении 9 лет у него уже 9 футболок»

Даниэль Салем: «Одной из важнейших семейных ценностей считаю заботу друг о друге, когда делаешь все для того, чтобы не огорчить, не подвести и не обидеть родного человека».

Илона Гвоздева: «Фундаментальными семейными ценностями считаю доверие, любовь и уют. За десять лет совместной жизни мы с мужем со спокойно душой отпускаем друг друга куда угодно, ведь чувствуем ответственность за то, что создали.»

Наталия Холоденко: «Семейные ценности для меня состоят в том, что мы помогаем друг другу воплощать мечты в жизнь, а дети на нашем примере учатся».

Известный психолог подошла к рассуждениям о ценностях с профессиональной точки зрения и описала оптимальную модель современных взаимоотношений: «Сейчас в семейных отношениях происходит некая эволюция: люди вместе, пока в их союзе доминируют положительные эмоции. Это является единственно правильной психологической нормой. Не все отношения нужно спасать, и не все отношения на это способны. Предыдущие поколения, боясь разрыва, строили свои отношения на терпении. Сейчас к разводу стали относиться нормально.», - добавила Наталья Холоденко.