Известные украинские мужчины завивали волосы девушкам на передаче "Хто зверху"

Чем удивил новый выпуск передачи "Хто зверху".

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На этот раз в шоу Нового канала "Хто зверху?" в женской команде играли Мишель Андраде, Злата Огневич и Алла Костромичева, а в мужской – Евгений Галич, Сергей Бабкин и Дмитрий Танкович. И, конечно же, их бессменные капитаны – Леся Никитюк и Сергей Притула.

Запоминающимся был конкурс «Обмен ролями». На сцену вышли восемь парней, и каждый – с велосипедом. Позади них на вешалке – восемь футболок. На каждой из которых написано название вида велосипеда. Девушкам необходимо было надеть на парня футболку с названием велосипеда, на котором тот сидел.

А мужчинам пришлось иметь дело с плойками. Им были предоставлены восемь видов инструментов для завивки волос. Также перед игроками на сцене стояли восемь девушек с локонами, завитыми разными способами. Заданием мужчин было вручить каждой девушке именно ту плойку, с помощью которой были завиты ее волосы.

В последнем, финальном конкурсе ребятам тоже было нелегко. Ступая босыми ногами по деталям детского конструктора, за 90 секунд им нужно было пронести чашку с чаем от одного столика к другому. Причем сделать это два раза и постараться, чтобы чай не расплескался по дороге. Ведь все содержимое кружки им нужно было вылить в чайник.

Как это было, смотрите в эксклюзивном фоторепортаже.

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