Даниэль Салем рассказал, какой сюрприз ему преподнесли "Танців з зірками"

Ведущий Даниэль Салем рассказал о большом сюрпризе на "Танцях з зірками".

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Украинский телеведущий, эксперт проекта “Одруження наосліп“, актер и участник “Танців з зірками 2019“ Даниэль Салем признался, что не ожидал, что его начнут узнавать на улицах. Об этом артист рассказал Екатерине Осадчей в программе “Світське життя“.

Ведущий вспомнил о ярком моменте, когда его узнали на улице в родной Одессе.

“Я шел по улице, а с другой стороны дороги шла бабушка и она крикнула: “Даня! Дань!“, - меня родная бабушка даже так не называла - “Я за тебя болею, ты такой молодец“, - поделился телеведущий.

Даниэль Салем пресс-служба

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Кроме того, артист рассказал, какой сюрприз ему устроила команда “Танців з зірками“. Во время одного из эфиров, который был посвящен году, изменившему жизнь, команда проекта пригласила в зрительный зал жену Салема. Даниэль с улыбкой вспоминает, что в то время он был еще не очень известным и многие телезрители не знали, что у него есть семья:

“Да, я помню, когда во время четвертого эфира мне сделали сюрприз и пригласили в зрительный зал мою жену. Некоторые из зрителей потом писал в комментариях: “Как? Он женат? Нет, этого не может быть, это подставная женщина“.

Отметим, что сейчас Даниэль Салем участвует в съемках новой 30-серийной медицинской мелодрамы “Доктор Вера“, которую телезрители увидят уже скоро на канале 1+1.

Напомним, ранее MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем.

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